Путин подписал закон о повышении госпошлин за выдачу загранпаспорта

28 ноября 2023 в 00:11 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал законопроект 27 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает госпошлину за выдачу биометрического загранпаспорта с пяти до шести тысяч рублей. Изменения должны вступить в силу с 1 июля 2024 года, сообщается в документе, опубликованном на портале правовой информации. С 1 июля 2024 года, согласно подписанному Путиным закону, будет увеличена госпошлина за выдачу биометрического загранпаспорта с пяти до шести тысяч рублей. Пошлина за выдачу документа для детей до 14 лет так же вырастет — с 2,5 до трех тысяч рублей. Закон предусматривает увеличение и других госпошлин. Например, сбор за выдачу проездного документа беженца или за регистрацию иностранца по месту жительства РФ вырастет с 350 до 420 рублей, за выдачу или продление визы для въезда или выезда из РФ — с тысячи до 1200 рублей, за выдачу визы для многократного пересечения границы — с 1600 до 1920 рублей. За выдачу приглашения на въезд в РФ придется платить 960 рублей вместо 800, за выдачу ВНЖ — шесть тысяч рублей вместо пяти. Закон об индексации на 20% госпошлины за выдачу биометрического загранпаспорта Госдума приняла в третьем чтении 17 ноября. 27 ноября Владимир Путин подписал ряд законопроектов. Среди них есть законы о повышении МРОТ, пенсий, федеральном бюджете и другие. Согласно новому закону, доходы российского бюджета в 2024 году составят 35,065 триллиона рублей, а размер пенсионного коэффициента составит 133,1 рубля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает госпошлину за выдачу биометрического загранпаспорта с пяти до шести тысяч рублей. Изменения должны вступить в силу с 1 июля 2024 года, сообщается в документе, опубликованном на портале правовой информации. С 1 июля 2024 года, согласно подписанному Путиным закону, будет увеличена госпошлина за выдачу биометрического загранпаспорта с пяти до шести тысяч рублей. Пошлина за выдачу документа для детей до 14 лет так же вырастет — с 2,5 до трех тысяч рублей. Закон предусматривает увеличение и других госпошлин. Например, сбор за выдачу проездного документа беженца или за регистрацию иностранца по месту жительства РФ вырастет с 350 до 420 рублей, за выдачу или продление визы для въезда или выезда из РФ — с тысячи до 1200 рублей, за выдачу визы для многократного пересечения границы — с 1600 до 1920 рублей. За выдачу приглашения на въезд в РФ придется платить 960 рублей вместо 800, за выдачу ВНЖ — шесть тысяч рублей вместо пяти. Закон об индексации на 20% госпошлины за выдачу биометрического загранпаспорта Госдума приняла в третьем чтении 17 ноября. 27 ноября Владимир Путин подписал ряд законопроектов. Среди них есть законы о повышении МРОТ, пенсий, федеральном бюджете и другие. Согласно новому закону, доходы российского бюджета в 2024 году составят 35,065 триллиона рублей, а размер пенсионного коэффициента составит 133,1 рубля.