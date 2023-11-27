Путин подписал ряд законопроектов

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2024 года

27 ноября 2023 в 21:23 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин 27 ноября подписал ряд законопроектов. URA.RU собрало в своем материале все документы, среди которых закон о повышении МАРОТ, пенсий, федеральном бюджете и другие. Подписан закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей в месяц с 1 января 2024 года. Согласно документу, с 2025 года МРОТ не должен быть ниже 48% от медианной зарплаты.

Закон о федеральном бюджете на период с 2024 по 2026 годы. Согласно новому закону, доходы российского бюджета в 2024 году составят 35,065 триллионов рублей. Расходы планируется осуществлять на уровне 36, 34 и 35 триллионов рублей соответственно.

Закон о повышении пенсий военнослужащим на 4,5% с 1 октября 2024 года. Также подписан законопроект о повышении размера выплаты к пенсии в 2024 году. По новому закону, размер пенсионного коэффициента составит 133,1 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости будет составлять 8 134,9 рубля.

Подписан закон о создании отдельного каталога товаров и услуг для государственного оборонного заказа. Каталог будет использоваться государственным заказчикам и исполнителям для формирования, размещения и выполнения гособоронзаказа. Создание каталога учитывает требования к информационной безопасности, и ограничению размещения информации о товарах, поставляемых определенными организациями.

Закон о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2024—2026 годы. Общий объем доходов бюджета фонда в эти годы составит 3,7, 3,9 и 4,1 триллиона рублей соответственно. Основным источником доходов будут страховые взносы на ОМС, которые составят около 85-86% бюджета.

Подписал закон, вводящий штрафы в размере от шести до 10 тысяч рублей за нарушения работодателем обязательств по коллективному договору в части охраны труда работников, занятых на вредных условиях труда. Статья 5.31 КоАП РФ дополнена частью 2, которая вводит отдельный состав правонарушений и повышенные меры ответственности за нарушение или невыполнение работодателем обязательств по коллективному договору и соглашению в области охраны труда работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, включая подземные работы, в связи с повышенным риском.

Президент России Владимир Путин 27 ноября подписал ряд законопроектов. URA.RU собрало в своем материале все документы, среди которых закон о повышении МАРОТ, пенсий, федеральном бюджете и другие.