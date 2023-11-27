Скандал вокруг екатеринбургского «Гортранса» дошел до Госдумы

28 ноября 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Арест счетов «Гортранса» грозил остановкой движения автобусов Фото: Размик Закарян © URA.RU После скандала с арестом счетов муниципального «Гортранса» в Екатеринбурге, который грозил остановкой автобусов, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев предложил на законодательном уровне сделать структуру «неотключаемой». С этой инициативой Селезнев выступил у себя в telegram-канале. «Предлагаю законодательно закрепить положение о том, что городской общественный транспорт, как ключевой элемент жизнедеятельности городов и социально-экономического благополучия, в определенном, рассчитанном по специально разрабатываемым критериям минимальной необходимости объеме, стал бы законодательно неотключаемым», — написал Селезнев. Также он раскритиковал предложение депутата екатеринбургской гордумы Александра Колесникова, который предложил формулу «нет денег — ходи пешком». «Естественно, решением она быть никак не может», — отметил Селезнев. О финансовых проблемах «Гортранса» URA.RU сообщало 23 ноября. Тогда один из собеседников агентства утверждал, что деньги у предприятия остались только на зарплаты сотрудникам. 27 ноября стало известно, что руководство МУПа договорилось об отсрочке по оплате топлива для автобусов, тем самым предотвратив остановку общественного транспорта.

После скандала с арестом счетов муниципального «Гортранса» в Екатеринбурге, который грозил остановкой автобусов, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев предложил на законодательном уровне сделать структуру «неотключаемой». С этой инициативой Селезнев выступил у себя в telegram-канале. «Предлагаю законодательно закрепить положение о том, что городской общественный транспорт, как ключевой элемент жизнедеятельности городов и социально-экономического благополучия, в определенном, рассчитанном по специально разрабатываемым критериям минимальной необходимости объеме, стал бы законодательно неотключаемым», — написал Селезнев. Также он раскритиковал предложение депутата екатеринбургской гордумы Александра Колесникова, который предложил формулу «нет денег — ходи пешком». «Естественно, решением она быть никак не может», — отметил Селезнев. О финансовых проблемах «Гортранса» URA.RU сообщало 23 ноября. Тогда один из собеседников агентства утверждал, что деньги у предприятия остались только на зарплаты сотрудникам. 27 ноября стало известно, что руководство МУПа договорилось об отсрочке по оплате топлива для автобусов, тем самым предотвратив остановку общественного транспорта.