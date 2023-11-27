27 ноября 2023

Скандал вокруг екатеринбургского «Гортранса» дошел до Госдумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Первоапрельский снегопад. Екатеринбург, снег, пенсионер, остановка, зима, непогода, автобус, снегопад, осадки
Арест счетов «Гортранса» грозил остановкой движения автобусов Фото:

После скандала с арестом счетов муниципального «Гортранса» в Екатеринбурге, который грозил остановкой автобусов, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев предложил на законодательном уровне сделать структуру «неотключаемой». С этой инициативой Селезнев выступил у себя в telegram-канале.

«Предлагаю законодательно закрепить положение о том, что городской общественный транспорт, как ключевой элемент жизнедеятельности городов и социально-экономического благополучия, в определенном, рассчитанном по специально разрабатываемым критериям минимальной необходимости объеме, стал бы законодательно неотключаемым», — написал Селезнев.

Также он раскритиковал предложение депутата екатеринбургской гордумы Александра Колесникова, который предложил формулу «нет денег — ходи пешком». «Естественно, решением она быть никак не может», — отметил Селезнев.

О финансовых проблемах «Гортранса» URA.RU сообщало 23 ноября. Тогда один из собеседников агентства утверждал, что деньги у предприятия остались только на зарплаты сотрудникам. 27 ноября стало известно, что руководство МУПа договорилось об отсрочке по оплате топлива для автобусов, тем самым предотвратив остановку общественного транспорта.

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После скандала с арестом счетов муниципального «Гортранса» в Екатеринбурге, который грозил остановкой автобусов, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев предложил на законодательном уровне сделать структуру «неотключаемой». С этой инициативой Селезнев выступил у себя в telegram-канале. «Предлагаю законодательно закрепить положение о том, что городской общественный транспорт, как ключевой элемент жизнедеятельности городов и социально-экономического благополучия, в определенном, рассчитанном по специально разрабатываемым критериям минимальной необходимости объеме, стал бы законодательно неотключаемым», — написал Селезнев. Также он раскритиковал предложение депутата екатеринбургской гордумы Александра Колесникова, который предложил формулу «нет денег — ходи пешком». «Естественно, решением она быть никак не может», — отметил Селезнев. О финансовых проблемах «Гортранса» URA.RU сообщало 23 ноября. Тогда один из собеседников агентства утверждал, что деньги у предприятия остались только на зарплаты сотрудникам. 27 ноября стало известно, что руководство МУПа договорилось об отсрочке по оплате топлива для автобусов, тем самым предотвратив остановку общественного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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