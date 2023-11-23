Депутат потребовал поднять стоимость проезда в Екатеринбурге

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Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург, снег, общественный транспорт, пассажиры, снегопад, площадь 1905 года, трамвай
Екатеринбургские чиновники и сами хотели поднять стоимость проезда Фото:

Депутат Екатеринбургской гордумы Александр Колесников считает, нужно поднять стоимость проезда в общественном транспорте. Такое заявление он сделал на заседании демской комиссии по бюджету и экономическому развитию, оно транслировалось в youtube-канале представительного органа.

«Мы живем в капитализме, почему мы не поднимаем стоимость проезда на транспорте? Чего мы боимся? Не нравится, денег нет — не езди, ходи пешком. Ну не выживет по-другому транспортная отрасль», — заявил Колесников.

В октябре URA.RU сообщало о планах властей города повысить стоимость проезда в трамваях, троллейбусах, автобусах и метро с 33 до 35 рублей. Предполагалось, что тарифы начнут действовать с 1 января 2024 года, однако в последствии стало известно, что реформу могут отложить из-за предстоящих президентских выборов.

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Депутат Екатеринбургской гордумы Александр Колесников считает, нужно поднять стоимость проезда в общественном транспорте. Такое заявление он сделал на заседании демской комиссии по бюджету и экономическому развитию, оно транслировалось в youtube-канале представительного органа. «Мы живем в капитализме, почему мы не поднимаем стоимость проезда на транспорте? Чего мы боимся? Не нравится, денег нет — не езди, ходи пешком. Ну не выживет по-другому транспортная отрасль», — заявил Колесников. В октябре URA.RU сообщало о планах властей города повысить стоимость проезда в трамваях, троллейбусах, автобусах и метро с 33 до 35 рублей. Предполагалось, что тарифы начнут действовать с 1 января 2024 года, однако в последствии стало известно, что реформу могут отложить из-за предстоящих президентских выборов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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