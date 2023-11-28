Курганских риэлторов отправили в колонию за махинации с маткапиталом на 12 млн

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Курганские риэлторы лишились свободы за махинации на 12 млн Фото:

Трех курганских риэлторов признали виновными в мошеннических действиях с материнским капиталом. Оформляя сертификаты для жителей ЯНАО, они присвоили более 12 млн рублей, информирует сайт областной прокуратуры.

«Суд вынес обвинительный приговор в отношении троих жителей г. Кургана. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)», — сообщает прокуратура. Риэлторы работали с жителями ЯНАО, помогая им оформлять займы на строительство домов через материнский капитал и получая деньги на их погашение из социальных центров северного региона. Двое мужчин были приговорены к 6-7 годам, женщина — к восьми годам лишения свободы.

Преступления совершались с 2017 по 2019 год. Риэлторы размещали рекламу в ЯНАО. Клиенты в Кургане оформляли доверенность на риэлторов. После этого обвиняемые подавали заявления в Пенсионный фонд и социальный центр для возмещения средств. «Всего таким способом ими было обналичено 27 государственных сертификатов на общую сумму более 12 млн рублей», — приводят данные в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Вадим Шумков призвал бороться с незаконным обналичиванием материнского капитала. Глава региона заметил, что только в 2019 году в регионе было выявлено более 400 таких случаев

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Трех курганских риэлторов признали виновными в мошеннических действиях с материнским капиталом. Оформляя сертификаты для жителей ЯНАО, они присвоили более 12 млн рублей, информирует сайт областной прокуратуры. «Суд вынес обвинительный приговор в отношении троих жителей г. Кургана. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)», — сообщает прокуратура. Риэлторы работали с жителями ЯНАО, помогая им оформлять займы на строительство домов через материнский капитал и получая деньги на их погашение из социальных центров северного региона. Двое мужчин были приговорены к 6-7 годам, женщина — к восьми годам лишения свободы. Преступления совершались с 2017 по 2019 год. Риэлторы размещали рекламу в ЯНАО. Клиенты в Кургане оформляли доверенность на риэлторов. После этого обвиняемые подавали заявления в Пенсионный фонд и социальный центр для возмещения средств. «Всего таким способом ими было обналичено 27 государственных сертификатов на общую сумму более 12 млн рублей», — приводят данные в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Вадим Шумков призвал бороться с незаконным обналичиванием материнского капитала. Глава региона заметил, что только в 2019 году в регионе было выявлено более 400 таких случаев
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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