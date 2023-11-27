Суд прекратил дело о банкротстве бывшего завода пермского миллиардера

Пермский Арбитражный суд прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Мясоперерабатывающий завод „Телец“», совладельцем которого был пермский миллиардер Александр Репин. Иск на предприятие подавала Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы.
«Арбитражный суд Пермского края, информация о принятом судебном акте. Прекратить производство по делу о признании банкротом ООО „Мясоперерабатывающий завод ‚Телец‘, — сказано в картотеке суда. Полный текст решения не опубликован.
Федеральная налоговая служба подала иск о признании завода банкротом в начале ноября 2023 года. Это не первый случай банкротства предприятия. Ранее в 2016 году завод накопил крупные долги, которые выкупил владелец многопрофильного холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин. Миллиардер стал совладельцем предприятия и ежегодно увеличивал его выручку, но «Телец» так и не выбрался из долгов. В 2022 году долг предприятия составил 790 млн рублей. Компания вступила в процедуру самобанкротства, но суд отклонил заявление, а Репин вышел из состава соучредителей. В 2023 году с завода взыскали долг по арендной плате около двух миллионов рублей.
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