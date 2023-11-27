Мужчину, стрелявшего в «Гринвиче», отправили в СИЗО

В Екатеринбурге стрелявшего в торговом центре «Гринвич» Гусейна Аллахвердиева отправили в СИЗО до 24 января 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде.
«Процесс по Аллахвердиеву закончился, его заключили под стражу», — уточнили корреспонденту агентства в райсуде. Вторым участником потасовки стал Рази Халилов. Судебное заседание по избранию ему меры пресечения только началось.
Перестрелка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября, когда в ТЦ было много людей. По неофициальной версии, Аллахвердиев и Халилов не поделили место в коридоре и начали конфликтовать. Против них было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».
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