27 ноября 2023

Мужчину, стрелявшего в «Гринвиче», отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний репортаж. Екатеринбург, гринвич, тц гринвич, осень, осенняя погода, осенние листья
Потасовка в торговом центре произошла вечером 26 ноября Фото:

В Екатеринбурге стрелявшего в торговом центре «Гринвич» Гусейна Аллахвердиева отправили в СИЗО до 24 января 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде.

«Процесс по Аллахвердиеву закончился, его заключили под стражу», — уточнили корреспонденту агентства в райсуде. Вторым участником потасовки стал Рази Халилов. Судебное заседание по избранию ему меры пресечения только началось.

Перестрелка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября, когда в ТЦ было много людей. По неофициальной версии, Аллахвердиев и Халилов не поделили место в коридоре и начали конфликтовать. Против них было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

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В Екатеринбурге стрелявшего в торговом центре «Гринвич» Гусейна Аллахвердиева отправили в СИЗО до 24 января 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде. «Процесс по Аллахвердиеву закончился, его заключили под стражу», — уточнили корреспонденту агентства в райсуде. Вторым участником потасовки стал Рази Халилов. Судебное заседание по избранию ему меры пресечения только началось. Перестрелка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября, когда в ТЦ было много людей. По неофициальной версии, Аллахвердиев и Халилов не поделили место в коридоре и начали конфликтовать. Против них было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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