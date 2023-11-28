Суд увеличил размер выплат челябинскому инвалиду, которого не пустили в самолет

28 ноября 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Челябинский областной суд в шесть раз увеличил полагающуюся инвалиду выплату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский областной суд увеличил размер выплат для инвалида-колясочника Ивана Вершка, которого в марте отказались пускать в самолет. Общая сумма в 75 тысяч рублей, которую по решению суда первой инстанции должна была выплатить Вершку авиакомпания «Победа», превратилась в 450 тысяч рублей, сообщили URA.RU 28 ноября в пресс-службе суда. «Челябинский областной суд, рассмотрев дело в апелляционной инстанции, изменил решение Курчатовского райсуда в части размера взысканных сумм. И определил взыскать в пользу Ивана Вершка с ООО «Авиакомпания «Победа» компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей и штраф в размере 150 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево в марте. Возвращавшегося в Челябинск Вершка не пустили на борт, посчитав, что емкость аккумулятора батареи его коляски не соответствует нормам. После огласки к истории подключилось челябинское Управление Роспотребнадзора, заявив, что подготовят иск к компании. Также история дошла до Госдумы и СК РФ. Депутат Яна Лантратова подготовила обращение на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, а председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства. Заручившись такой поддержкой, Вершок подал иск в отношении компании на компенсацию в размере 10 млн рублей. Суд частично удовлетворил его требования, и назначил к выплате 75 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский областной суд увеличил размер выплат для инвалида-колясочника Ивана Вершка, которого в марте отказались пускать в самолет. Общая сумма в 75 тысяч рублей, которую по решению суда первой инстанции должна была выплатить Вершку авиакомпания «Победа», превратилась в 450 тысяч рублей, сообщили URA.RU 28 ноября в пресс-службе суда. «Челябинский областной суд, рассмотрев дело в апелляционной инстанции, изменил решение Курчатовского райсуда в части размера взысканных сумм. И определил взыскать в пользу Ивана Вершка с ООО «Авиакомпания «Победа» компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей и штраф в размере 150 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево в марте. Возвращавшегося в Челябинск Вершка не пустили на борт, посчитав, что емкость аккумулятора батареи его коляски не соответствует нормам. После огласки к истории подключилось челябинское Управление Роспотребнадзора, заявив, что подготовят иск к компании. Также история дошла до Госдумы и СК РФ. Депутат Яна Лантратова подготовила обращение на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, а председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства. Заручившись такой поддержкой, Вершок подал иск в отношении компании на компенсацию в размере 10 млн рублей. Суд частично удовлетворил его требования, и назначил к выплате 75 тысяч рублей.