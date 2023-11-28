Авиакомпания Utair возобновила прямые авиарейсы из Тюмени в ЯНАО

28 ноября 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Utair возобновляет авиаперевозки из Тюмени в Тарко-Сале (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Авиакомпания Utair с декабря возобновляет прямое сообщение между Тюменью и Тарко-Сале. Самолеты АН-24 будут перевозить пассажиров каждый вторник и субботу, следует из расписания на сайте авиаперевозчика. «Между Тюменью и Тарко-Сале 1083 километра, среднее время в пути — три часа. Рейс отправляется из Тюмени 2 декабря в 8:30 и должен приземлиться в Тарко-Сале в 11:30», — следует из расписания, опубликованного на сайте компании Utair. В обратном направлении вылет в 12:40, прибытие в 15:40. Во время «Честного маршрута» глава ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил на встрече с жителями Пуровского района что прямой рейс Тюмень — Тарко-Сале будет субсидироваться до тех пор, пока востребован у жителей. А сам аэропорт в городе убыточен и поэтому реконструкция взлетно-посадочной полосы не планируется.

Авиакомпания Utair с декабря возобновляет прямое сообщение между Тюменью и Тарко-Сале. Самолеты АН-24 будут перевозить пассажиров каждый вторник и субботу, следует из расписания на сайте авиаперевозчика. «Между Тюменью и Тарко-Сале 1083 километра, среднее время в пути — три часа. Рейс отправляется из Тюмени 2 декабря в 8:30 и должен приземлиться в Тарко-Сале в 11:30», — следует из расписания, опубликованного на сайте компании Utair. В обратном направлении вылет в 12:40, прибытие в 15:40. Во время «Честного маршрута» глава ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил на встрече с жителями Пуровского района что прямой рейс Тюмень — Тарко-Сале будет субсидироваться до тех пор, пока востребован у жителей. А сам аэропорт в городе убыточен и поэтому реконструкция взлетно-посадочной полосы не планируется.