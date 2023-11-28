Активист потребовал ответ главы диаспоры Азербайджана за стрельбу в ТЦ «Гринвич». Видео

29 ноября 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

Стрельба в ТЦ «Гринвич» произошла 26 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Иностранные диаспоры в Екатеринбурге превратились в инструмент заработка и перестали контролировать своих земляков. С таким заявлением выступил общественник Дмитрий Чукреев, потребовав ответ от лидера азербайджанской диаспоры в УрФО Шахина Шихлинского после стрельбы иностранцев в ТЦ «Гринвич». «Стрельба в „Гринвиче“ стала еще одним ярким примером того, что диаспоры не контролируют своих земляков, а превратились в инструмент заработка. Лидер азербайджанской диаспоры в УрФО Шахин Шихлински, когда ему надо порешать свои бизнес-интересы, всегда в центре внимания, но как только выходцы с Азербайджана попадают в криминальные сводки, уходит в тень. Уж извините Шахин Мутвалиевич, выскажитесь и вы», — написал Дмитрий Чукреев на своей странице в социальный сети «ВКонтакте». Свердловский активист отметил, что долгое время не высказывался, но последняя ситуация в ТЦ «Гринвич» стала отправной точкой. «Каждому терпению приходит предел. Я сейчас о том беспределе, который регулярно устраивают мигранты у нас в Екатеринбурге», — объяснил Чукреев. Вечером 26 ноября в торговом центре «Гринвич» произошла перестрелка. По неофициальной версии, конфликт начался из-за того, что азербайджанцы Аллахвердиев и Халилов не поделили место в коридоре. К делу о стрельбе подключился глава СКР Александр Бастрыкин. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил обоих мужчин в СИЗО до 24 января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Иностранные диаспоры в Екатеринбурге превратились в инструмент заработка и перестали контролировать своих земляков. С таким заявлением выступил общественник Дмитрий Чукреев, потребовав ответ от лидера азербайджанской диаспоры в УрФО Шахина Шихлинского после стрельбы иностранцев в ТЦ «Гринвич». «Стрельба в „Гринвиче“ стала еще одним ярким примером того, что диаспоры не контролируют своих земляков, а превратились в инструмент заработка. Лидер азербайджанской диаспоры в УрФО Шахин Шихлински, когда ему надо порешать свои бизнес-интересы, всегда в центре внимания, но как только выходцы с Азербайджана попадают в криминальные сводки, уходит в тень. Уж извините Шахин Мутвалиевич, выскажитесь и вы», — написал Дмитрий Чукреев на своей странице в социальный сети «ВКонтакте». Свердловский активист отметил, что долгое время не высказывался, но последняя ситуация в ТЦ «Гринвич» стала отправной точкой. «Каждому терпению приходит предел. Я сейчас о том беспределе, который регулярно устраивают мигранты у нас в Екатеринбурге», — объяснил Чукреев. Вечером 26 ноября в торговом центре «Гринвич» произошла перестрелка. По неофициальной версии, конфликт начался из-за того, что азербайджанцы Аллахвердиев и Халилов не поделили место в коридоре. К делу о стрельбе подключился глава СКР Александр Бастрыкин. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил обоих мужчин в СИЗО до 24 января.