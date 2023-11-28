Иностранные диаспоры в Екатеринбурге превратились в инструмент заработка и перестали контролировать своих земляков. С таким заявлением выступил общественник Дмитрий Чукреев, потребовав ответ от лидера азербайджанской диаспоры в УрФО Шахина Шихлинского после стрельбы иностранцев в ТЦ «Гринвич».
«Стрельба в „Гринвиче“ стала еще одним ярким примером того, что диаспоры не контролируют своих земляков, а превратились в инструмент заработка. Лидер азербайджанской диаспоры в УрФО Шахин Шихлински, когда ему надо порешать свои бизнес-интересы, всегда в центре внимания, но как только выходцы с Азербайджана попадают в криминальные сводки, уходит в тень. Уж извините Шахин Мутвалиевич, выскажитесь и вы», — написал Дмитрий Чукреев на своей странице в социальный сети «ВКонтакте».
Свердловский активист отметил, что долгое время не высказывался, но последняя ситуация в ТЦ «Гринвич» стала отправной точкой. «Каждому терпению приходит предел. Я сейчас о том беспределе, который регулярно устраивают мигранты у нас в Екатеринбурге», — объяснил Чукреев.
Вечером 26 ноября в торговом центре «Гринвич» произошла перестрелка. По неофициальной версии, конфликт начался из-за того, что азербайджанцы Аллахвердиев и Халилов не поделили место в коридоре. К делу о стрельбе подключился глава СКР Александр Бастрыкин. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил обоих мужчин в СИЗО до 24 января.
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