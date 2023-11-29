Челябинцы собрали 80 тысяч рублей для строительства курганской мечети

Жители Челябинска пожертвовали 80 тысяч рублей на строительство Куртамышской соборной мечети в Курганской области. Информация об этом размещена в соцсетях.
«Челябинцы пожертвовали 80 тысяч рублей на строительство соборной мечети в городе Куртамыш», — сообщил один из инициаторов сбора в соцсети «Одноклассники». Всего совместными усилиями уже собрано более 250 тысяч рублей.
К строительству мечети в Куртамыше приступили в конце лета прошлого года. Мусульманский храм строится на частные пожертвования. По проекту, одноэтажная мечеть сможет вмещать до 100 человек. Объект будет иметь мансарду и минарет, а на территории обустроят парковку. Еще одна мечеть строится в рабочем поселке Каргаполье. Ее планируют закончить в следующем году.
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