Челябинцы собрали 80 тысяч рублей для строительства курганской мечети

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Мечеть и строительная площадка на улицах Климова и Сибирская. Курган, мечеть
Челябинцы помогают строить мечеть в Курганской области Фото:

Жители Челябинска пожертвовали 80 тысяч рублей на строительство Куртамышской соборной мечети в Курганской области. Информация об этом размещена в соцсетях.

«Челябинцы пожертвовали 80 тысяч рублей на строительство соборной мечети в городе Куртамыш», — сообщил один из инициаторов сбора в соцсети «Одноклассники». Всего совместными усилиями уже собрано более 250 тысяч рублей.

К строительству мечети в Куртамыше приступили в конце лета прошлого года. Мусульманский храм строится на частные пожертвования. По проекту, одноэтажная мечеть сможет вмещать до 100 человек. Объект будет иметь мансарду и минарет, а на территории обустроят парковку. Еще одна мечеть строится в рабочем поселке Каргаполье. Ее планируют закончить в следующем году.

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Жители Челябинска пожертвовали 80 тысяч рублей на строительство Куртамышской соборной мечети в Курганской области. Информация об этом размещена в соцсетях. «Челябинцы пожертвовали 80 тысяч рублей на строительство соборной мечети в городе Куртамыш», — сообщил один из инициаторов сбора в соцсети «Одноклассники». Всего совместными усилиями уже собрано более 250 тысяч рублей. К строительству мечети в Куртамыше приступили в конце лета прошлого года. Мусульманский храм строится на частные пожертвования. По проекту, одноэтажная мечеть сможет вмещать до 100 человек. Объект будет иметь мансарду и минарет, а на территории обустроят парковку. Еще одна мечеть строится в рабочем поселке Каргаполье. Ее планируют закончить в следующем году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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