В Новом Уренгое убийца дочери отправится в колонию

В Новом Уренгое (ЯНАО) суд приговорил мужчину, который ненамеренно убил свою 25-летнюю дочь, к восьми годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СКР на официальном сайте.
«В Новом Уренгое мужчина признан виновным в совершении особо тяжкого преступления против личности. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.
Мужчина, поссорившийся со своей доверью, нанес потерпевшей не менее трех ударов кулаком в область живота. Убийца назвал причину конфликта — безнравственное поведение девушки. Ночью с 8 на 9 июня потерпевшая скончалась из-за разрыва селезенки.
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