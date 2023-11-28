В Новом Уренгое убийца дочери отправится в колонию

29 ноября 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое отец до смерти избил своего ребенка Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) суд приговорил мужчину, который ненамеренно убил свою 25-летнюю дочь, к восьми годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СКР на официальном сайте. «В Новом Уренгое мужчина признан виновным в совершении особо тяжкого преступления против личности. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Мужчина, поссорившийся со своей доверью, нанес потерпевшей не менее трех ударов кулаком в область живота. Убийца назвал причину конфликта — безнравственное поведение девушки. Ночью с 8 на 9 июня потерпевшая скончалась из-за разрыва селезенки.

В Новом Уренгое (ЯНАО) суд приговорил мужчину, который ненамеренно убил свою 25-летнюю дочь, к восьми годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СКР на официальном сайте. «В Новом Уренгое мужчина признан виновным в совершении особо тяжкого преступления против личности. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Мужчина, поссорившийся со своей доверью, нанес потерпевшей не менее трех ударов кулаком в область живота. Убийца назвал причину конфликта — безнравственное поведение девушки. Ночью с 8 на 9 июня потерпевшая скончалась из-за разрыва селезенки.