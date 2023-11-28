28 ноября 2023

В Новом Уренгое убийца дочери отправится в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
В Новом Уренгое отец до смерти избил своего ребенка Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) суд приговорил мужчину, который ненамеренно убил свою 25-летнюю дочь, к восьми годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СКР на официальном сайте.

«В Новом Уренгое мужчина признан виновным в совершении особо тяжкого преступления против личности. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина, поссорившийся со своей доверью, нанес потерпевшей не менее трех ударов кулаком в область живота. Убийца назвал причину конфликта — безнравственное поведение девушки. Ночью с 8 на 9 июня потерпевшая скончалась из-за разрыва селезенки.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) суд приговорил мужчину, который ненамеренно убил свою 25-летнюю дочь, к восьми годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СКР на официальном сайте. «В Новом Уренгое мужчина признан виновным в совершении особо тяжкого преступления против личности. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Мужчина, поссорившийся со своей доверью, нанес потерпевшей не менее трех ударов кулаком в область живота. Убийца назвал причину конфликта — безнравственное поведение девушки. Ночью с 8 на 9 июня потерпевшая скончалась из-за разрыва селезенки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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