В Екатеринбурге отметили междугородние автобусные рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Автовокзал. Тюмень, автовокзал, пассажиры в ожидании, автовокзал тюмень
Из-за гололеда отменили рейсы в Дегтярск и Алапаевск Фото:

В Екатеринбурге на Южном автовокзале из-за массовой дорожной аварии с участием 40 автомобилей отменились междугородние рейсы. До конца дня отменены все маршруты в Дегтярск. Такая же ситуация возникла и на Северном автовокзале. Там отменили рейсы в Алапаевск.

«Пока отменены рейсы в Алапаевск и Дегтярск. С опозданием автобусы ездят в Первоуральск», — сообщили журналисту URA.RU по телефонам горячих линий автовокзалов.

Вечером 28 ноября в уральской столице установилась плюсовая температура. Циклон, пришедший с Северного Кавказа, принес в Екатеринбург дожди. В связи с этим дороги покрылись льдом. Утром 29 ноября из-за гололеда около 40 автомобилей столкнулись на ЕКАД. В результате аварии пострадали 12 человек. Позже полиция временно ограничила движение машин на въезде в город.

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В Екатеринбурге на Южном автовокзале из-за массовой дорожной аварии с участием 40 автомобилей отменились междугородние рейсы. До конца дня отменены все маршруты в Дегтярск. Такая же ситуация возникла и на Северном автовокзале. Там отменили рейсы в Алапаевск. «Пока отменены рейсы в Алапаевск и Дегтярск. С опозданием автобусы ездят в Первоуральск», — сообщили журналисту URA.RU по телефонам горячих линий автовокзалов. Вечером 28 ноября в уральской столице установилась плюсовая температура. Циклон, пришедший с Северного Кавказа, принес в Екатеринбург дожди. В связи с этим дороги покрылись льдом. Утром 29 ноября из-за гололеда около 40 автомобилей столкнулись на ЕКАД. В результате аварии пострадали 12 человек. Позже полиция временно ограничила движение машин на въезде в город.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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