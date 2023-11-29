В Екатеринбурге отметили междугородние автобусные рейсы

В Екатеринбурге на Южном автовокзале из-за массовой дорожной аварии с участием 40 автомобилей отменились междугородние рейсы. До конца дня отменены все маршруты в Дегтярск. Такая же ситуация возникла и на Северном автовокзале. Там отменили рейсы в Алапаевск.
«Пока отменены рейсы в Алапаевск и Дегтярск. С опозданием автобусы ездят в Первоуральск», — сообщили журналисту URA.RU по телефонам горячих линий автовокзалов.
Вечером 28 ноября в уральской столице установилась плюсовая температура. Циклон, пришедший с Северного Кавказа, принес в Екатеринбург дожди. В связи с этим дороги покрылись льдом. Утром 29 ноября из-за гололеда около 40 автомобилей столкнулись на ЕКАД. В результате аварии пострадали 12 человек. Позже полиция временно ограничила движение машин на въезде в город.
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