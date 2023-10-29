Володин: Россия конфискует активы недружественных стран

Володин заявил о конфискации активов европейских стран
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
В ответ на заморозку активов России страна конфискует активы недружественных стран. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что ряд европейских политиков начали разговоры о воровстве замороженных средств РФ, чтобы продолжить милитаризацию Киева, что потребует от страны симметричного ответа.
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