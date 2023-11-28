28 ноября 2023

В ЯНАО дети бойцов СВО получат социальную выплату к Новому году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парк Победы. Курган, мама, материнство, молодая мама, детская коляска, мама и ребенок
Выплату размером пять тысяч рублей получат дети участников СВО до 18 лет Фото:

Несовершеннолетним жителям ЯНАО, родители которых участвуют в спецоперации, выделят денежные средства в преддверии Нового Года. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Выплату размером пять тысяч рублей получат дети участников СВО до 18 лет. Она будет автоматически перечислена до конца декабря тем детям, сведения о которых есть в органах соцзащиты», — говорится в сообщении.

Чтобы получить выплату, следует обратиться в органы социальной защиты округа до 31 января 2024 года. Жители могут упростить себе задачу и заполнить форму заявки на сайте правительства ЯНАО. Обязательное условие — регистрация ребенка по месту жительства в регионе.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Несовершеннолетним жителям ЯНАО, родители которых участвуют в спецоперации, выделят денежные средства в преддверии Нового Года. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Выплату размером пять тысяч рублей получат дети участников СВО до 18 лет. Она будет автоматически перечислена до конца декабря тем детям, сведения о которых есть в органах соцзащиты», — говорится в сообщении. Чтобы получить выплату, следует обратиться в органы социальной защиты округа до 31 января 2024 года. Жители могут упростить себе задачу и заполнить форму заявки на сайте правительства ЯНАО. Обязательное условие — регистрация ребенка по месту жительства в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...