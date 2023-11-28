В ЯНАО дети бойцов СВО получат социальную выплату к Новому году

Несовершеннолетним жителям ЯНАО, родители которых участвуют в спецоперации, выделят денежные средства в преддверии Нового Года. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Выплату размером пять тысяч рублей получат дети участников СВО до 18 лет. Она будет автоматически перечислена до конца декабря тем детям, сведения о которых есть в органах соцзащиты», — говорится в сообщении.
Чтобы получить выплату, следует обратиться в органы социальной защиты округа до 31 января 2024 года. Жители могут упростить себе задачу и заполнить форму заявки на сайте правительства ЯНАО. Обязательное условие — регистрация ребенка по месту жительства в регионе.
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