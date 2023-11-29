Суд исключил Александра Пумпянского из санкционного списка Евросоюза

29 ноября 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Александра Пумпянского сняли с санкционного списка Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Суд Евросоюза исключил из санкционного списка российского предпринимателя Александра Пумпянского. Об этом сообщается на сайте суда. «Суд ЕС постановил отменить санкции ЕС против Александра Пумпянского», — отмечается на сайте. При этом уточняется, что суд ему оплатит судебные издержки. Суд также вводил санкции против отца Александра Пумпянского Дмитрия после начала спецоперации на Украине. Он собирается обжаловать данное решение. Миллиардеры Пумпянские в связи с этим покинули состав советов директоров АО «Группа Синара», центральный холдинг которого находится в Екатеринбурге.

Суд Евросоюза исключил из санкционного списка российского предпринимателя Александра Пумпянского. Об этом сообщается на сайте суда. «Суд ЕС постановил отменить санкции ЕС против Александра Пумпянского», — отмечается на сайте. При этом уточняется, что суд ему оплатит судебные издержки. Суд также вводил санкции против отца Александра Пумпянского Дмитрия после начала спецоперации на Украине. Он собирается обжаловать данное решение. Миллиардеры Пумпянские в связи с этим покинули состав советов директоров АО «Группа Синара», центральный холдинг которого находится в Екатеринбурге.