Суд исключил Александра Пумпянского из санкционного списка Евросоюза

Александра Пумпянского сняли с санкционного списка
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Суд Евросоюза исключил из санкционного списка российского предпринимателя Александра Пумпянского. Об этом сообщается на сайте суда.
«Суд ЕС постановил отменить санкции ЕС против Александра Пумпянского», —
Суд также вводил санкции против отца Александра Пумпянского Дмитрия после начала спецоперации на Украине. Он собирается обжаловать данное решение. Миллиардеры Пумпянские в связи с этим покинули состав советов директоров АО «Группа Синара», центральный холдинг которого находится в Екатеринбурге.
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