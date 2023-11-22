Пумпянский, Тимченко и Гуцериев начали новый процесс в суде из-за санкций

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Премия Русского Географического Общества. Москва, тимченко геннадий
Тимченко, Пумпянский и Гуцериев подали иск из-за оставления введенных против них санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские миллиардеры Дмитрий Пумпянский, Геннадий Тимченко и Михаил Гуцериев обратились в Европейский суд юстиции, чтобы обжаловать решение по оставлению введенных против них санкций ЕС. Об этом сообщается в уведомлениях, опубликованных на сайте суда.

«Апелляции подали члены семей миллиардеров: сын миллиардера Дмитрия Мазепина Никита, жена Тимченко Елена и супруга Пумпянского Галина», — говорится в уведомлениях.

Ранее сообщалось, что Европейский суд юстиции отклонил иски по отмене санкций от Тимченко, Пумпянского и Гуцериева. Они были введены в связи со спецоперацией на Украине и протестами в Беларуси. Также Верховный суд ЕС 6 ноября опубликовал информацию о том, что иск от троих российских миллиардеров отклонен. Санкции против Пумпянского и его семьи сначала ввела Великобритания в марте 2022 года, затем аналогично поступили Канада и Европа.

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Российские миллиардеры Дмитрий Пумпянский, Геннадий Тимченко и Михаил Гуцериев обратились в Европейский суд юстиции, чтобы обжаловать решение по оставлению введенных против них санкций ЕС. Об этом сообщается в уведомлениях, опубликованных на сайте суда. «Апелляции подали члены семей миллиардеров: сын миллиардера Дмитрия Мазепина Никита, жена Тимченко Елена и супруга Пумпянского Галина», — говорится в уведомлениях. Ранее сообщалось, что Европейский суд юстиции отклонил иски по отмене санкций от Тимченко, Пумпянского и Гуцериева. Они были введены в связи со спецоперацией на Украине и протестами в Беларуси. Также Верховный суд ЕС 6 ноября опубликовал информацию о том, что иск от троих российских миллиардеров отклонен. Санкции против Пумпянского и его семьи сначала ввела Великобритания в марте 2022 года, затем аналогично поступили Канада и Европа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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