Пумпянский, Тимченко и Гуцериев начали новый процесс в суде из-за санкций

Российские миллиардеры Дмитрий Пумпянский, Геннадий Тимченко и Михаил Гуцериев обратились в Европейский суд юстиции, чтобы обжаловать решение по оставлению введенных против них санкций ЕС. Об этом сообщается в уведомлениях, опубликованных на сайте суда.
«Апелляции подали члены семей миллиардеров: сын миллиардера Дмитрия Мазепина Никита, жена Тимченко Елена и супруга Пумпянского Галина», — говорится в
Ранее сообщалось, что Европейский суд юстиции отклонил иски по отмене санкций от Тимченко, Пумпянского и Гуцериева. Они были введены в связи со спецоперацией на Украине и протестами в Беларуси. Также Верховный суд ЕС 6 ноября опубликовал информацию о том, что иск от троих российских миллиардеров отклонен. Санкции против Пумпянского и его семьи сначала ввела Великобритания в марте 2022 года, затем аналогично поступили Канада и Европа.
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