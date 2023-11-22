Пумпянский, Тимченко и Гуцериев начали новый процесс в суде из-за санкций

22 ноября 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Тимченко, Пумпянский и Гуцериев подали иск из-за оставления введенных против них санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские миллиардеры Дмитрий Пумпянский, Геннадий Тимченко и Михаил Гуцериев обратились в Европейский суд юстиции, чтобы обжаловать решение по оставлению введенных против них санкций ЕС. Об этом сообщается в уведомлениях, опубликованных на сайте суда. «Апелляции подали члены семей миллиардеров: сын миллиардера Дмитрия Мазепина Никита, жена Тимченко Елена и супруга Пумпянского Галина», — говорится в уведомлениях . Ранее сообщалось, что Европейский суд юстиции отклонил иски по отмене санкций от Тимченко, Пумпянского и Гуцериева. Они были введены в связи со спецоперацией на Украине и протестами в Беларуси. Также Верховный суд ЕС 6 ноября опубликовал информацию о том, что иск от троих российских миллиардеров отклонен. Санкции против Пумпянского и его семьи сначала ввела Великобритания в марте 2022 года, затем аналогично поступили Канада и Европа.

Российские миллиардеры Дмитрий Пумпянский, Геннадий Тимченко и Михаил Гуцериев обратились в Европейский суд юстиции, чтобы обжаловать решение по оставлению введенных против них санкций ЕС. Об этом сообщается в уведомлениях, опубликованных на сайте суда. «Апелляции подали члены семей миллиардеров: сын миллиардера Дмитрия Мазепина Никита, жена Тимченко Елена и супруга Пумпянского Галина», — говорится в уведомлениях. Ранее сообщалось, что Европейский суд юстиции отклонил иски по отмене санкций от Тимченко, Пумпянского и Гуцериева. Они были введены в связи со спецоперацией на Украине и протестами в Беларуси. Также Верховный суд ЕС 6 ноября опубликовал информацию о том, что иск от троих российских миллиардеров отклонен. Санкции против Пумпянского и его семьи сначала ввела Великобритания в марте 2022 года, затем аналогично поступили Канада и Европа.