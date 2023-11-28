В Надыме из-за сбоя приостановили выдачу загранпаспортов в МФЦ

В социальных сетях стала распространяться информация о прекращении выдачи загранпаспортов в Надыме (ЯНАО). Информация не соответствует действительности: в настоящее время в МФЦ приостановлен прием документов для выдачи загранпаспортов из-за технических неполадок, сообщили в пресс-службе окружного УМВД.
«В настоящее время приостановлен прием документов на оформление и выдачу паспортов нового поколения, удостоверяющих личность гражданина за пределами территории РФ с электронным носителем информации, в связи с техническими неполадками только в отделе предоставления услуг МФЦ в Надыме. В ОМВД России „Надымский“ прием документов осуществляется в обычном режиме», — сообщила пресс-служба окружного управления МВД на официальном сайте.
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