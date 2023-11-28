28 ноября 2023

В Надыме из-за сбоя приостановили выдачу загранпаспортов в МФЦ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Загранпаспорт. Курган, загранпаспорт, заграница, отпуск
В Надыме выдача заграничных паспортов продолжается в обычном режиме Фото:

В социальных сетях стала распространяться информация о прекращении выдачи загранпаспортов в Надыме (ЯНАО). Информация не соответствует действительности: в настоящее время в МФЦ приостановлен прием документов для выдачи загранпаспортов из-за технических неполадок, сообщили в пресс-службе окружного УМВД.

«В настоящее время приостановлен прием документов на оформление и выдачу паспортов нового поколения, удостоверяющих личность гражданина за пределами территории РФ с электронным носителем информации, в связи с техническими неполадками только в отделе предоставления услуг МФЦ в Надыме. В ОМВД России „Надымский“ прием документов осуществляется в обычном режиме», — сообщила пресс-служба окружного управления МВД на официальном сайте.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В социальных сетях стала распространяться информация о прекращении выдачи загранпаспортов в Надыме (ЯНАО). Информация не соответствует действительности: в настоящее время в МФЦ приостановлен прием документов для выдачи загранпаспортов из-за технических неполадок, сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «В настоящее время приостановлен прием документов на оформление и выдачу паспортов нового поколения, удостоверяющих личность гражданина за пределами территории РФ с электронным носителем информации, в связи с техническими неполадками только в отделе предоставления услуг МФЦ в Надыме. В ОМВД России „Надымский“ прием документов осуществляется в обычном режиме», — сообщила пресс-служба окружного управления МВД на официальном сайте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...