В Надыме из-за сбоя приостановили выдачу загранпаспортов в МФЦ

29 ноября 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

В Надыме выдача заграничных паспортов продолжается в обычном режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В социальных сетях стала распространяться информация о прекращении выдачи загранпаспортов в Надыме (ЯНАО). Информация не соответствует действительности: в настоящее время в МФЦ приостановлен прием документов для выдачи загранпаспортов из-за технических неполадок, сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «В настоящее время приостановлен прием документов на оформление и выдачу паспортов нового поколения, удостоверяющих личность гражданина за пределами территории РФ с электронным носителем информации, в связи с техническими неполадками только в отделе предоставления услуг МФЦ в Надыме. В ОМВД России „Надымский“ прием документов осуществляется в обычном режиме», — сообщила пресс-служба окружного управления МВД на официальном сайте.

В социальных сетях стала распространяться информация о прекращении выдачи загранпаспортов в Надыме (ЯНАО). Информация не соответствует действительности: в настоящее время в МФЦ приостановлен прием документов для выдачи загранпаспортов из-за технических неполадок, сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «В настоящее время приостановлен прием документов на оформление и выдачу паспортов нового поколения, удостоверяющих личность гражданина за пределами территории РФ с электронным носителем информации, в связи с техническими неполадками только в отделе предоставления услуг МФЦ в Надыме. В ОМВД России „Надымский“ прием документов осуществляется в обычном режиме», — сообщила пресс-служба окружного управления МВД на официальном сайте.