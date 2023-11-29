На месте срубленной властями ели в Миньяре посадят новое дерево

29 ноября 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Власти посчитали участок с елкой бесхозным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Ашинского района Челябинской области Вадим Сергеев пообещал высадить новое дерево на месте срубленной ели на частном участке Елене Шалдиной в Миньяре. Хозяйке земли, которую власти посчитали бесхозной, вскоре принесут извинения главы района и города. «Участок, где была спилена ель, по документам является бесхозным, нигде не зарегистрирован. Во времена СССР это была территория садового товарищества, потом хозяин участка скончался, а земля осталась заброшенной. Сегодня мы с главой города при личной встрече извинимся перед Еленой Шалдиной, а в следующем году на ее участке высадят хвойный крупномер», — сообщил Сергеев изданию «Стальная искра». Владелица ели ранее рассказала URA.RU, что ее дерево украли чиновники и установили на главной площади Миньяра. Она потребовала от виновников компенсировать ущерб. Это семейное дерево более сорока лет назад посадили муж и отец Шалдиной. Источник сообщил агентству, что дерево было спилено по заявке на санитарную вырубку.

Глава Ашинского района Челябинской области Вадим Сергеев пообещал высадить новое дерево на месте срубленной ели на частном участке Елене Шалдиной в Миньяре. Хозяйке земли, которую власти посчитали бесхозной, вскоре принесут извинения главы района и города. «Участок, где была спилена ель, по документам является бесхозным, нигде не зарегистрирован. Во времена СССР это была территория садового товарищества, потом хозяин участка скончался, а земля осталась заброшенной. Сегодня мы с главой города при личной встрече извинимся перед Еленой Шалдиной, а в следующем году на ее участке высадят хвойный крупномер», — сообщил Сергеев изданию «Стальная искра». Владелица ели ранее рассказала URA.RU, что ее дерево украли чиновники и установили на главной площади Миньяра. Она потребовала от виновников компенсировать ущерб. Это семейное дерево более сорока лет назад посадили муж и отец Шалдиной. Источник сообщил агентству, что дерево было спилено по заявке на санитарную вырубку.