На месте срубленной властями ели в Миньяре посадят новое дерево

Глава Ашинского района Челябинской области Вадим Сергеев пообещал высадить новое дерево на месте срубленной ели на частном участке Елене Шалдиной в Миньяре. Хозяйке земли, которую власти посчитали бесхозной, вскоре принесут извинения главы района и города.
«Участок, где была спилена ель, по документам является бесхозным, нигде не зарегистрирован. Во времена СССР это была территория садового товарищества, потом хозяин участка скончался, а земля осталась заброшенной. Сегодня мы с главой города при личной встрече извинимся перед Еленой Шалдиной, а в следующем году на ее участке высадят хвойный крупномер», — сообщил Сергеев изданию «Стальная искра».
Владелица ели ранее рассказала URA.RU, что ее дерево украли чиновники и установили на главной площади Миньяра. Она потребовала от виновников компенсировать ущерб. Это семейное дерево более сорока лет назад посадили муж и отец Шалдиной. Источник сообщил агентству, что дерево было спилено по заявке на санитарную вырубку.
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