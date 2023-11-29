На месте срубленной властями ели в Миньяре посадят новое дерево

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийская акция по высадке деревьев в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Челябинск, саженцы, ель
Власти посчитали участок с елкой бесхозным Фото:

Глава Ашинского района Челябинской области Вадим Сергеев пообещал высадить новое дерево на месте срубленной ели на частном участке Елене Шалдиной в Миньяре. Хозяйке земли, которую власти посчитали бесхозной, вскоре принесут извинения главы района и города.

«Участок, где была спилена ель, по документам является бесхозным, нигде не зарегистрирован. Во времена СССР это была территория садового товарищества, потом хозяин участка скончался, а земля осталась заброшенной. Сегодня мы с главой города при личной встрече извинимся перед Еленой Шалдиной, а в следующем году на ее участке высадят хвойный крупномер», — сообщил Сергеев изданию «Стальная искра».

Владелица ели ранее рассказала URA.RU, что ее дерево украли чиновники и установили на главной площади Миньяра. Она потребовала от виновников компенсировать ущерб. Это семейное дерево более сорока лет назад посадили муж и отец Шалдиной. Источник сообщил агентству, что дерево было спилено по заявке на санитарную вырубку.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Ашинского района Челябинской области Вадим Сергеев пообещал высадить новое дерево на месте срубленной ели на частном участке Елене Шалдиной в Миньяре. Хозяйке земли, которую власти посчитали бесхозной, вскоре принесут извинения главы района и города. «Участок, где была спилена ель, по документам является бесхозным, нигде не зарегистрирован. Во времена СССР это была территория садового товарищества, потом хозяин участка скончался, а земля осталась заброшенной. Сегодня мы с главой города при личной встрече извинимся перед Еленой Шалдиной, а в следующем году на ее участке высадят хвойный крупномер», — сообщил Сергеев изданию «Стальная искра». Владелица ели ранее рассказала URA.RU, что ее дерево украли чиновники и установили на главной площади Миньяра. Она потребовала от виновников компенсировать ущерб. Это семейное дерево более сорока лет назад посадили муж и отец Шалдиной. Источник сообщил агентству, что дерево было спилено по заявке на санитарную вырубку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...