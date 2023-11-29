Тарифы «Ростелекома» вырастут на 10% к началу 2024 года

30 ноября 2023 в 06:04 Размер текста - 17 +

Новые тарифы Ростелекома приведут к росту цен на мобильную связь Фото: Илья Московец © URA.RU «Ростелеком» повысит тарифы для операторов. К началу 2024 года цены на услуги российской телекоммуникационной компании конкурентам могут вырасти до 10%. «Минцифры поддержало предложение „Ростелекома“ о повышении тарифов на услуги присоединения и пропуска трафика для мобильных операторов. Эксперты уверены, что рост цен для конечных пользователей неизбежен», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на документы ведомства. Инициатором повышения выступает сам «Ростелеком», следует из документа, поскольку инфляция за 2020—2023 годы составила 32%. Предыдущее повышение тарифов было заявлено осенью 2021 года — «Ростелеком» просил повысить стоимость своих услуг на 6,5% «в связи с развитием сетей связи», но документ в итоге не был принят. В «Ростелекоме» ранее опровергли утечку персональных данных клиентов. Информация о взломе клиентской базы проукраинскими хакерами и утечке персональных данных клиентов оказалась недостоверной. В российских регионах также снизилась скорость мобильного интернета из-за нехватки оборудования для сотовых сетей. Такой вывод сделало с помощью специальных замеров агентство TelecomDaily.

«Ростелеком» повысит тарифы для операторов. К началу 2024 года цены на услуги российской телекоммуникационной компании конкурентам могут вырасти до 10%. «Минцифры поддержало предложение „Ростелекома“ о повышении тарифов на услуги присоединения и пропуска трафика для мобильных операторов. Эксперты уверены, что рост цен для конечных пользователей неизбежен», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на документы ведомства. Инициатором повышения выступает сам «Ростелеком», следует из документа, поскольку инфляция за 2020—2023 годы составила 32%. Предыдущее повышение тарифов было заявлено осенью 2021 года — «Ростелеком» просил повысить стоимость своих услуг на 6,5% «в связи с развитием сетей связи», но документ в итоге не был принят. В «Ростелекоме» ранее опровергли утечку персональных данных клиентов. Информация о взломе клиентской базы проукраинскими хакерами и утечке персональных данных клиентов оказалась недостоверной. В российских регионах также снизилась скорость мобильного интернета из-за нехватки оборудования для сотовых сетей. Такой вывод сделало с помощью специальных замеров агентство TelecomDaily.