29 ноября 2023

Тарифы «Ростелекома» вырастут на 10% к началу 2024 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Участницы конкурса «Мисс Екатеринбург» в ЦОД «Ростелеком», ростелеком, интернет, провода, серверная, центр обработки данных
Новые тарифы Ростелекома приведут к росту цен на мобильную связь Фото:

«Ростелеком» повысит тарифы для операторов. К началу 2024 года цены на услуги российской телекоммуникационной компании конкурентам могут вырасти до 10%.

«Минцифры поддержало предложение „Ростелекома“ о повышении тарифов на услуги присоединения и пропуска трафика для мобильных операторов. Эксперты уверены, что рост цен для конечных пользователей неизбежен», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на документы ведомства.

Инициатором повышения выступает сам «Ростелеком», следует из документа, поскольку инфляция за 2020—2023 годы составила 32%. Предыдущее повышение тарифов было заявлено осенью 2021 года — «Ростелеком» просил повысить стоимость своих услуг на 6,5% «в связи с развитием сетей связи», но документ в итоге не был принят.

В «Ростелекоме» ранее опровергли утечку персональных данных клиентов. Информация о взломе клиентской базы проукраинскими хакерами и утечке персональных данных клиентов оказалась недостоверной.

В российских регионах также снизилась скорость мобильного интернета из-за нехватки оборудования для сотовых сетей. Такой вывод сделало с помощью специальных замеров агентство TelecomDaily.

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«Ростелеком» повысит тарифы для операторов. К началу 2024 года цены на услуги российской телекоммуникационной компании конкурентам могут вырасти до 10%. «Минцифры поддержало предложение „Ростелекома“ о повышении тарифов на услуги присоединения и пропуска трафика для мобильных операторов. Эксперты уверены, что рост цен для конечных пользователей неизбежен», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на документы ведомства. Инициатором повышения выступает сам «Ростелеком», следует из документа, поскольку инфляция за 2020—2023 годы составила 32%. Предыдущее повышение тарифов было заявлено осенью 2021 года — «Ростелеком» просил повысить стоимость своих услуг на 6,5% «в связи с развитием сетей связи», но документ в итоге не был принят. В «Ростелекоме» ранее опровергли утечку персональных данных клиентов. Информация о взломе клиентской базы проукраинскими хакерами и утечке персональных данных клиентов оказалась недостоверной. В российских регионах также снизилась скорость мобильного интернета из-за нехватки оборудования для сотовых сетей. Такой вывод сделало с помощью специальных замеров агентство TelecomDaily.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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