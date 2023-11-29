Арестованный директор УКС Кургана курировал строительство школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель управления капитального строительства города Кургана Игорь Минин жертвовал личным временем и отпуском, чтобы завершить строительство школы в Заозерном микрорайоне вовремя. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к городской администрации.

«Минин работал на износ, был фанатиком своей работы. Чтобы не сорвать сроки сдачи школы в Заозерном, он отказался от ежегодного отпуска», — сообщили источники. В условиях дефицита кадров и в отсутствие заместителей, он курировал все объекты УКС самостоятельно.

Отмечается, что равноценной замены в городском управлении нет. Минин не боялся брать на себя ответственность, чтобы соблюдать сроки и осваивать финансирование для строительства соцобъектов. Вдобавок, желающих занять эту должность нет.

В управлении надеются, что Минина отпустят из-под стражи. Зная характер и человеческие качества директора, коллеги сомневаются, что Минин будет скрываться от следствия. «Он по любому звонку следователя выезжал в школу, даже находясь на больничном с переломами, пересчитывали окна на занесенной снегом стройке. Минин не мог злоупотребить полномочиями на объекте, за который болел всей душой», — говорят горожане.

Следователи считают, что Минин в 2021 году подписал авансовые документы при поставке материалов. Недостающие материалы были поставлены через два года. По версии следствия, это нанесло ущерб в размере 4,4 млн рублей. Минин заявлял, что в мае 2023 года материалы поступили на объект.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники УКС собираются ходатайствовать об изменении меры пресечения для своего директора. Курганцы считают арест главы управления Минина ошибкой.