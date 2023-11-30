Путин почтил память экс-госсекретаря США Киссинджера

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер был выдающимся дипломатом и государственным деятелем, пользующимся авторитетом по всему миру. Об этом в своем письме к супруге американского политика Нэнси Киссинджер заявил президент России Владимир Путин.
«Ушел из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель, на протяжении многих десятилетий пользовавшийся заслуженным авторитетом во всем мире», — заявил Путин. Текст письма опубликован на официальном сайте президента. Он также отметил, что имя Киссинджера связано с принятием прагматичной внешнеполитической линии, которая способствовала снижению напряженности международных отношений и укреплению глобальной безопасности.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X также отреагировал на новость о смерти бывшего госсекретаря США. Он отметил, что Киссинджер преданно служил своей стране на протяжении многих лет и умело принимал во внимание реалии мировой политики. Американский политик ушел из жизни в возрасте 100 лет.
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер был выдающимся дипломатом и государственным деятелем, пользующимся авторитетом по всему миру. Об этом в своем письме к супруге американского политика Нэнси Киссинджер заявил президент России Владимир Путин. «Ушел из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель, на протяжении многих десятилетий пользовавшийся заслуженным авторитетом во всем мире», — заявил Путин. Текст письма опубликован на официальном сайте президента. Он также отметил, что имя Киссинджера связано с принятием прагматичной внешнеполитической линии, которая способствовала снижению напряженности международных отношений и укреплению глобальной безопасности. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X также отреагировал на новость о смерти бывшего госсекретаря США. Он отметил, что Киссинджер преданно служил своей стране на протяжении многих лет и умело принимал во внимание реалии мировой политики. Американский политик ушел из жизни в возрасте 100 лет.