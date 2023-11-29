Умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

30 ноября 2023 в 07:19 Размер текста - 17 +

Генри Киссинджер считал, что Украине не следует переходить в НАТО, а США упустили переговоры с РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался 29 ноября в возрасте 100 лет. Об этом сообщили представители фирмы Kissinger Associates, основанной самим политиком. «Генри Киссинджер, американский дипломат и лауреат Нобелевской премии, умер в возрасте 100 лет. Он скончался в среду [29 ноября] в своем доме в Коннектикуте», — передает издание Reuters сообщение компании Kissinger Associates. С 1969 по 1975 годы Киссинджер занимал должность советника президента США по национальной безопасности и в 1973—1977 годах был государственным секретарем Соединенный Штатов Америки. В 1973 году стал лауреатом Нобелевской премии мира за завершение Парижских переговоров об окончании войны во Вьетнаме в 1972—1973 годах. После начала спецоперации на Украине экс-госсекретарь США заявлял, что Запад находится на грани войны с Китаем и Россией, не имея полного представления, чем это может закончится. По его мнению, конфликт между Россией и Украиной должен был закончиться переговорами, дабы не затянуть его до эскалации. Также политик не раз утверждал, что Украине не место в НАТО, называя подобные попытки вступления «глупыми». Киссинджер считал, что американские власти игнорируют предложения России по гарантиям безопасности. Политик был уверен в причастности Киева в подрыве газопроводов «Северный поток». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался 29 ноября в возрасте 100 лет. Об этом сообщили представители фирмы Kissinger Associates, основанной самим политиком. «Генри Киссинджер, американский дипломат и лауреат Нобелевской премии, умер в возрасте 100 лет. Он скончался в среду [29 ноября] в своем доме в Коннектикуте», — передает издание Reuters сообщение компании Kissinger Associates. С 1969 по 1975 годы Киссинджер занимал должность советника президента США по национальной безопасности и в 1973—1977 годах был государственным секретарем Соединенный Штатов Америки. В 1973 году стал лауреатом Нобелевской премии мира за завершение Парижских переговоров об окончании войны во Вьетнаме в 1972—1973 годах. После начала спецоперации на Украине экс-госсекретарь США заявлял, что Запад находится на грани войны с Китаем и Россией, не имея полного представления, чем это может закончится. По его мнению, конфликт между Россией и Украиной должен был закончиться переговорами, дабы не затянуть его до эскалации. Также политик не раз утверждал, что Украине не место в НАТО, называя подобные попытки вступления «глупыми». Киссинджер считал, что американские власти игнорируют предложения России по гарантиям безопасности. Политик был уверен в причастности Киева в подрыве газопроводов «Северный поток».