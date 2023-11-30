Умер пророссийский экс-госсекретарь США: его отношение к РФ, позиция по Украине

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет
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Генри Киссинджер отмечал вину Запада в начале конфликта на Украине Фото:

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер ушел из жизни в возрасте 100 лет. Он скончался в своем доме в Коннектикуте. URA.RU собрало в своем материале подробную информацию о том, чем известен американский политик.

Биография

Генри Киссинджер — родился в Веймарской республике 27 мая 1923 года. Выдающийся американский политический деятель и дипломат. Он служил госсекретарем США с 1973 по 1977 годы при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде.

Его родители были евреями, которые переехали в США из-за преследования нацистов. В Нью-Йорке Генри учился в средней школе, работая при этом на фабрике. Позже он поступил в колледж, но был призван в армию в 1943 году. Во время службы Киссинджер попал в военную разведку и участвовал в разных военных операциях, включая битву за Арденны.

Киссинджер получил образование в Гарвардском университете, где затем стал профессором и специалистом по международным отношениям. Во время своей работы в правительстве он играл ключевую роль в установлении связей с Советским Союзом и Китаем, а также в проведении переговоров по прекращению Вьетнамской войны.

Новость по теме
Умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

Был экспертом по вопросам безопасности при трех президентах: Дуайте Эйзенхауэре, Джоне Кеннеди и Линдоне Джонсоне. Он возглавлял исследования в области ядерного оружия и внешней политики, написал книгу о ядерной доктрине и занимал высокие должности в различных правительственных агентствах.

В годы президентства Никсона он стал руководителем Совета национальной безопасности и госсекретарем, совместившим эти должности. Он оставался госсекретарем и при Форде. Киссинджер сыграл ключевую роль во внешней политике США и получил прозвище «патриарх американской внешней политики».

Генри Киссинджер считается экспертом в области международных отношений и его главным достижением является налаживание отношений между США, СССР и КНР. Он достиг соглашения между лидерами Советского Союза и США по сокращению стратегического вооружения.

За свои достижения Киссинджер был удостоен Нобелевской премии мира в 1973 году за свой вклад в мирное урегулирование международных конфликтов. После ухода из правительства он продолжил работу в области внешней политики, занимаясь консультационной деятельностью и публицистикой.

Знаменитые высказывания о России и ситуации на Украине

  • Генри Киссинджер считает, что Россия начала спецоперацию в ответ на предложение принять Украину в НАТО и двойственные взаимоотношения российских властей с Европой. Он считает, что это предложение было ошибкой и привело к конфликту.
  • Американские власти не серьезно отнеслись к проекту России по гарантиям безопасности. Экс-госсекретарь считал, что хотя соглашение было неприемлемо, оно могло стать отправной точкой для диалога. Киссинджер предполагает, что проект был проигнорирован из-за личной неприязни госсекретаря Уэнди Шермана к России.
  • Чтобы закончить конфликт, Украина должна отказаться от вступления в НАТО и сохранить нейтральный статус. Вступление Киева в альянс приведет к утрате стратегической глубины обороны Россией. Киссинджер не описал, как может быть гарантирована безопасность Украины как нейтрального буферного государства. Он также отметил, что Россия страдает от постоянного ощущения незащищенности из-за своей большой территории и отсутствия географической защиты.
  • Киссинджер призывал завершить конфликт на Украине при помощи переговоров, предупреждая о возможной эскалации в случае его продолжения. Он выразил надежду на соглашение между странами НАТО относительно результатов переговоров и достижимого результата.
  • Соединенные Штаты Америки находятся на грани войны с Россией и Китаем из-за неумелой внешней политики. Киссинджер выражал беспокойство относительно последствий искусственно созданных напряженных ситуаций и отсутствия ясности в отношении развития событий.
  • Генри Киссинджер отмечал, что Россия играла важную роль в мировой истории, защищая Европу от различных угроз и сокрушая врагов. Он также подчеркнул, что российские ценности неизменны, и попытки преобразовать страну силовыми методами не будут успешными. Киссинджер призывает к особому подходу в отношениях с Россией, учитывая ее историческое достоинство.
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Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер ушел из жизни в возрасте 100 лет. Он скончался в своем доме в Коннектикуте. URA.RU собрало в своем материале подробную информацию о том, чем известен американский политик. Генри Киссинджер — родился в Веймарской республике 27 мая 1923 года. Выдающийся американский политический деятель и дипломат. Он служил госсекретарем США с 1973 по 1977 годы при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. Его родители были евреями, которые переехали в США из-за преследования нацистов. В Нью-Йорке Генри учился в средней школе, работая при этом на фабрике. Позже он поступил в колледж, но был призван в армию в 1943 году. Во время службы Киссинджер попал в военную разведку и участвовал в разных военных операциях, включая битву за Арденны. Киссинджер получил образование в Гарвардском университете, где затем стал профессором и специалистом по международным отношениям. Во время своей работы в правительстве он играл ключевую роль в установлении связей с Советским Союзом и Китаем, а также в проведении переговоров по прекращению Вьетнамской войны. Был экспертом по вопросам безопасности при трех президентах: Дуайте Эйзенхауэре, Джоне Кеннеди и Линдоне Джонсоне. Он возглавлял исследования в области ядерного оружия и внешней политики, написал книгу о ядерной доктрине и занимал высокие должности в различных правительственных агентствах. В годы президентства Никсона он стал руководителем Совета национальной безопасности и госсекретарем, совместившим эти должности. Он оставался госсекретарем и при Форде. Киссинджер сыграл ключевую роль во внешней политике США и получил прозвище «патриарх американской внешней политики». Генри Киссинджер считается экспертом в области международных отношений и его главным достижением является налаживание отношений между США, СССР и КНР. Он достиг соглашения между лидерами Советского Союза и США по сокращению стратегического вооружения. За свои достижения Киссинджер был удостоен Нобелевской премии мира в 1973 году за свой вклад в мирное урегулирование международных конфликтов. После ухода из правительства он продолжил работу в области внешней политики, занимаясь консультационной деятельностью и публицистикой.
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