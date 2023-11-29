Курганцы четверо суток вынуждены мерзнуть в доме из-за одного собственника жилья

30 ноября 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Мэрия связалась с собственником квартиры, чтобы договорится об устранении проблемы отопления на стояке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане жители многоквартирного дома из одного подъезда остались без отопления на четверо суток. Для устранения проблемы специалистам из управкомпании нужно было зайти к одному из собственников, но сделать это не получалось. Об этом URA.RU рассказала читательница, которая столкнулась с такой проблемой. «Несколько суток живем без отопления. Уже пошли четвертые сутки. Адрес — улица Ленина, 39. После отключения отопления в центре для устранения порыва на трубе, аварию устранили, дома к теплу подключили, а у нашего подъезда холод в помещениях. Мы обращались в МУП „Прометей“, но диспетчер грубо объяснил, что тепла нет, потому что специалисты управляющей компании не могут добраться до дома, чтобы отодвинуть задвижку для подачи теплоносителя», — сообщила читательница. Корреспондент URA.RU обратился с запросом в пресс-службу администрации города. Там было дано пояснение, что отопление было подано на дом, а проблема есть только по одному стояку. Как уточнили в администрации, «Прометей» готово устранить проблему, однако для этого специалистов компании нужно запустить в одну из квартир, а сделать это по закону может лишь собственник. «Ранее представителям управкомпании попасть в квартиру не удалось. В результате переговоров сегодня собственник обеспечит доступ в квартиру. Управляющая компания проведет восстановительные работы, отопление по стояку будет нормализовано», — объяснил представитель администрации корреспонденту. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана прошло массовое отключение отопления из-за порыва на изношенной трубе. Всего было отключено 107 домов. Три бригады специалистов устраняли порыв в течение нескольких часов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане жители многоквартирного дома из одного подъезда остались без отопления на четверо суток. Для устранения проблемы специалистам из управкомпании нужно было зайти к одному из собственников, но сделать это не получалось. Об этом URA.RU рассказала читательница, которая столкнулась с такой проблемой. «Несколько суток живем без отопления. Уже пошли четвертые сутки. Адрес — улица Ленина, 39. После отключения отопления в центре для устранения порыва на трубе, аварию устранили, дома к теплу подключили, а у нашего подъезда холод в помещениях. Мы обращались в МУП „Прометей“, но диспетчер грубо объяснил, что тепла нет, потому что специалисты управляющей компании не могут добраться до дома, чтобы отодвинуть задвижку для подачи теплоносителя», — сообщила читательница. Корреспондент URA.RU обратился с запросом в пресс-службу администрации города. Там было дано пояснение, что отопление было подано на дом, а проблема есть только по одному стояку. Как уточнили в администрации, «Прометей» готово устранить проблему, однако для этого специалистов компании нужно запустить в одну из квартир, а сделать это по закону может лишь собственник. «Ранее представителям управкомпании попасть в квартиру не удалось. В результате переговоров сегодня собственник обеспечит доступ в квартиру. Управляющая компания проведет восстановительные работы, отопление по стояку будет нормализовано», — объяснил представитель администрации корреспонденту. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана прошло массовое отключение отопления из-за порыва на изношенной трубе. Всего было отключено 107 домов. Три бригады специалистов устраняли порыв в течение нескольких часов.