29 ноября 2023

Мать рассказала о последнем дне дочери, умершей в свердловском лагере. Фото

Мама девочки-вожатой, умершей в Лесном: дочь не жаловалась на здоровье
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, гвоздики, нижне-исетское кладбище, кладбище
На похороны 15-летней Нади собирают деньги Фото:

Юная вожатая Надежда (имя изменено) из Лесного (Свердловская область), скоропостижно скончавшаяся в детском оздоровительном лагере, давно занималась с детьми и не жаловалась на здоровье. Об этом в беседе с URA.RU рассказала мама девочки Светлана.

«Вожатой она работала уже давно, ей нравилось. В тот день она уехала в лагерь, на здоровье не жаловалась. Ее смерть стала полной неожиданностью», — поделилась собеседница. При этом незадолго до смерти Надя переболела ковидом.

Всего в семье воспитывается семь детей, Надя была второй. Чтобы поддержать родителей, в соцсетях начали собирать деньги на карту мамы. Отправить их можно отправить на карту Сбербанка по номеру телефона +7 908 908 83 62.

Надежда умерла днем 29 октября в актовом зале оздоровительного лагеря «Солнышко». Она потеряла сознание, и помочь ей не смогли ни сотрудники учреждения, ни приехавшие врачи. По факту происшествия проверку начали прокуратура и Следственный комитет.

Девочка потеряла сознание во время мероприятия в детском лагере, и в чувство привести ее уже не смогли
Девочка потеряла сознание во время мероприятия в детском лагере, и в чувство привести ее уже не смогли
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Юная вожатая Надежда (имя изменено) из Лесного (Свердловская область), скоропостижно скончавшаяся в детском оздоровительном лагере, давно занималась с детьми и не жаловалась на здоровье. Об этом в беседе с URA.RU рассказала мама девочки Светлана. «Вожатой она работала уже давно, ей нравилось. В тот день она уехала в лагерь, на здоровье не жаловалась. Ее смерть стала полной неожиданностью», — поделилась собеседница. При этом незадолго до смерти Надя переболела ковидом. Всего в семье воспитывается семь детей, Надя была второй. Чтобы поддержать родителей, в соцсетях начали собирать деньги на карту мамы. Отправить их можно отправить на карту Сбербанка по номеру телефона +7 908 908 83 62. Надежда умерла днем 29 октября в актовом зале оздоровительного лагеря «Солнышко». Она потеряла сознание, и помочь ей не смогли ни сотрудники учреждения, ни приехавшие врачи. По факту происшествия проверку начали прокуратура и Следственный комитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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