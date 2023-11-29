Юная вожатая Надежда (имя изменено) из Лесного (Свердловская область), скоропостижно скончавшаяся в детском оздоровительном лагере, давно занималась с детьми и не жаловалась на здоровье. Об этом в беседе с URA.RU рассказала мама девочки Светлана.
«Вожатой она работала уже давно, ей нравилось. В тот день она уехала в лагерь, на здоровье не жаловалась. Ее смерть стала полной неожиданностью», — поделилась собеседница. При этом незадолго до смерти Надя переболела ковидом.
Всего в семье воспитывается семь детей, Надя была второй. Чтобы поддержать родителей, в соцсетях начали собирать деньги на карту мамы. Отправить их можно отправить на карту Сбербанка по номеру телефона +7 908 908 83 62.
Надежда умерла днем 29 октября в актовом зале оздоровительного лагеря «Солнышко». Она потеряла сознание, и помочь ей не смогли ни сотрудники учреждения, ни приехавшие врачи. По факту происшествия проверку начали прокуратура и Следственный комитет.
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