Мать рассказала о последнем дне дочери, умершей в свердловском лагере. Фото

Мама девочки-вожатой, умершей в Лесном: дочь не жаловалась на здоровье

30 ноября 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

На похороны 15-летней Нади собирают деньги Фото: Илья Московец © URA.RU Юная вожатая Надежда (имя изменено) из Лесного (Свердловская область), скоропостижно скончавшаяся в детском оздоровительном лагере, давно занималась с детьми и не жаловалась на здоровье. Об этом в беседе с URA.RU рассказала мама девочки Светлана. «Вожатой она работала уже давно, ей нравилось. В тот день она уехала в лагерь, на здоровье не жаловалась. Ее смерть стала полной неожиданностью», — поделилась собеседница. При этом незадолго до смерти Надя переболела ковидом. Всего в семье воспитывается семь детей, Надя была второй. Чтобы поддержать родителей, в соцсетях начали собирать деньги на карту мамы. Отправить их можно отправить на карту Сбербанка по номеру телефона +7 908 908 83 62. Надежда умерла днем 29 октября в актовом зале оздоровительного лагеря «Солнышко». Она потеряла сознание, и помочь ей не смогли ни сотрудники учреждения, ни приехавшие врачи. По факту происшествия проверку начали прокуратура и Следственный комитет. Девочка потеряла сознание во время мероприятия в детском лагере, и в чувство привести ее уже не смогли Фото: соцсети Нади

Юная вожатая Надежда (имя изменено) из Лесного (Свердловская область), скоропостижно скончавшаяся в детском оздоровительном лагере, давно занималась с детьми и не жаловалась на здоровье. Об этом в беседе с URA.RU рассказала мама девочки Светлана. «Вожатой она работала уже давно, ей нравилось. В тот день она уехала в лагерь, на здоровье не жаловалась. Ее смерть стала полной неожиданностью», — поделилась собеседница. При этом незадолго до смерти Надя переболела ковидом. Всего в семье воспитывается семь детей, Надя была второй. Чтобы поддержать родителей, в соцсетях начали собирать деньги на карту мамы. Отправить их можно отправить на карту Сбербанка по номеру телефона +7 908 908 83 62. Надежда умерла днем 29 октября в актовом зале оздоровительного лагеря «Солнышко». Она потеряла сознание, и помочь ей не смогли ни сотрудники учреждения, ни приехавшие врачи. По факту происшествия проверку начали прокуратура и Следственный комитет.