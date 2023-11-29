Мать назвала возможную причину смерти дочки-вожатой в свердловском лагере

Причиной смерти 15-летней вожатой Нади (имя изменено) в лагере «Солнышко» закрытого города Лесной (Свердловская область) могли стать осложнения после ковида. Своим мнение в беседе с URA.RU поделилась мама девочки Светлана.
«Надя незадолго до этого болела ковидом. Думаю, все дело в осложнениях после болезни, хотя в день смерти она на здоровье не жаловалась», — рассказала женщина.
Надя умерла днем 29 октября в актовом зале оздоровительного лагеря «Солнышко». Она потеряла сознание, и помочь ей не смогли ни сотрудники учреждения, ни приехавшие врачи. По факту происшествия проверку начали прокуратура и Следственный комитет. В семье Надя была вторым ребенком, всего братьев и сестер было семь. Неравнодушные свердловчане начали сбор финансовой помощи на карту мамы.
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