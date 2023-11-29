29 ноября 2023

Мать назвала возможную причину смерти дочки-вожатой в свердловском лагере

Девочка в свердловском лагере могла умереть из-за постковидных осложнений
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, роддом, эпидемия, врач, больница, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Незадолго до гибели девочка переболела ковидом Фото:

Причиной смерти 15-летней вожатой Нади (имя изменено) в лагере «Солнышко» закрытого города Лесной (Свердловская область) могли стать осложнения после ковида. Своим мнение в беседе с URA.RU поделилась мама девочки Светлана.

«Надя незадолго до этого болела ковидом. Думаю, все дело в осложнениях после болезни, хотя в день смерти она на здоровье не жаловалась», — рассказала женщина.

Надя умерла днем 29 октября в актовом зале оздоровительного лагеря «Солнышко». Она потеряла сознание, и помочь ей не смогли ни сотрудники учреждения, ни приехавшие врачи. По факту происшествия проверку начали прокуратура и Следственный комитет. В семье Надя была вторым ребенком, всего братьев и сестер было семь. Неравнодушные свердловчане начали сбор финансовой помощи на карту мамы.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Причиной смерти 15-летней вожатой Нади (имя изменено) в лагере «Солнышко» закрытого города Лесной (Свердловская область) могли стать осложнения после ковида. Своим мнение в беседе с URA.RU поделилась мама девочки Светлана. «Надя незадолго до этого болела ковидом. Думаю, все дело в осложнениях после болезни, хотя в день смерти она на здоровье не жаловалась», — рассказала женщина. Надя умерла днем 29 октября в актовом зале оздоровительного лагеря «Солнышко». Она потеряла сознание, и помочь ей не смогли ни сотрудники учреждения, ни приехавшие врачи. По факту происшествия проверку начали прокуратура и Следственный комитет. В семье Надя была вторым ребенком, всего братьев и сестер было семь. Неравнодушные свердловчане начали сбор финансовой помощи на карту мамы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...