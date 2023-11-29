Мать назвала возможную причину смерти дочки-вожатой в свердловском лагере

Девочка в свердловском лагере могла умереть из-за постковидных осложнений

30 ноября 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Незадолго до гибели девочка переболела ковидом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Причиной смерти 15-летней вожатой Нади (имя изменено) в лагере «Солнышко» закрытого города Лесной (Свердловская область) могли стать осложнения после ковида. Своим мнение в беседе с URA.RU поделилась мама девочки Светлана. «Надя незадолго до этого болела ковидом. Думаю, все дело в осложнениях после болезни, хотя в день смерти она на здоровье не жаловалась», — рассказала женщина. Надя умерла днем 29 октября в актовом зале оздоровительного лагеря «Солнышко». Она потеряла сознание, и помочь ей не смогли ни сотрудники учреждения, ни приехавшие врачи. По факту происшествия проверку начали прокуратура и Следственный комитет. В семье Надя была вторым ребенком, всего братьев и сестер было семь. Неравнодушные свердловчане начали сбор финансовой помощи на карту мамы.

Причиной смерти 15-летней вожатой Нади (имя изменено) в лагере «Солнышко» закрытого города Лесной (Свердловская область) могли стать осложнения после ковида. Своим мнение в беседе с URA.RU поделилась мама девочки Светлана. «Надя незадолго до этого болела ковидом. Думаю, все дело в осложнениях после болезни, хотя в день смерти она на здоровье не жаловалась», — рассказала женщина. Надя умерла днем 29 октября в актовом зале оздоровительного лагеря «Солнышко». Она потеряла сознание, и помочь ей не смогли ни сотрудники учреждения, ни приехавшие врачи. По факту происшествия проверку начали прокуратура и Следственный комитет. В семье Надя была вторым ребенком, всего братьев и сестер было семь. Неравнодушные свердловчане начали сбор финансовой помощи на карту мамы.