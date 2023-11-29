Депутат из Салехарда подвел итоги собственного конкурса на знание Конституции РФ

Приз в конкурсе Романа Арефьева из Салехарда выиграла девушка из Луганска

30 ноября 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Приз в конкурсе Романа Арефьева выиграла девушка из Луганска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат городской думы Салехарда Роман Арефьев подвел итоги конкурса на знание Конституции Российской Федерации. Главный приз получит девушка из Луганской народной республики Юлия Трифонова, сообщил Арефьев. «Главный приз — сертификат на 10000 рублей выиграла девушка из ЛНР. Сертификат на 5000 рублей выиграла девушка из Салехарда, договорились встретиться. И еще у одной девушки сообщения закрыты, в аккаунте написано, что город Великий Новгород», — сообщил Роман Арефьев корреспонденту URA.RU. Свой приз Юлия Трифонова решила передать семье из Салехарда, которая воспитывает 28 детей. Депутат поручение выполнил и передал сертификат семье Колесник. Он рассказал, что всего пост с объявлением о конкурсе призов, посвященного 30-летию российской Конституции, было 28 тысяч просмотров. Десять из десяти возможных баллов набрали двадцать человек, среди которых и был проведен розыгрыш. Был разыгран мерч с символикой Салехарда, который Арефьев получил как директор Общественной организации «Русский Север». Ранее URA.RU рассказало, что Роман Арефьев решил разыграть собственные призы среди участников конкурса на знание Конституции РФ. Конкурс проводился для повышения осведомленности граждан в области правовой грамотности.

Депутат городской думы Салехарда Роман Арефьев подвел итоги конкурса на знание Конституции Российской Федерации. Главный приз получит девушка из Луганской народной республики Юлия Трифонова, сообщил Арефьев. «Главный приз — сертификат на 10000 рублей выиграла девушка из ЛНР. Сертификат на 5000 рублей выиграла девушка из Салехарда, договорились встретиться. И еще у одной девушки сообщения закрыты, в аккаунте написано, что город Великий Новгород», — сообщил Роман Арефьев корреспонденту URA.RU. Свой приз Юлия Трифонова решила передать семье из Салехарда, которая воспитывает 28 детей. Депутат поручение выполнил и передал сертификат семье Колесник. Он рассказал, что всего пост с объявлением о конкурсе призов, посвященного 30-летию российской Конституции, было 28 тысяч просмотров. Десять из десяти возможных баллов набрали двадцать человек, среди которых и был проведен розыгрыш. Был разыгран мерч с символикой Салехарда, который Арефьев получил как директор Общественной организации «Русский Север». Ранее URA.RU рассказало, что Роман Арефьев решил разыграть собственные призы среди участников конкурса на знание Конституции РФ. Конкурс проводился для повышения осведомленности граждан в области правовой грамотности.