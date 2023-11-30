США оставят Зеленского на второй срок, чтобы затянуть СВО

Аналитик Михайлов: США нужен Зеленский, чтобы продолжить конфликт

01 декабря 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Верховная Рада подписала документ об отмене всех выборов на Украине до отмены военного положения в стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отмена президентских выборов на Украине говорит о том, что США хотят продолжения боевых действий между Киевом и Москвой. Об этом URA.RU сообщил военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа (частый участник международных выставок вооружения) Александр Михайлов. Ранее стало известно, что все фракции в Верховной Раде подписали документ, согласно которому на Украине не будут проходить президентские и парламентские выборы в период боевых действий. Однако их организуют не менее, чем через шесть месяцев после отмены военного положения в стране. «Если Зеленский остается, то войне быть дальше. То есть появятся дополнительные объемы вооружений, новая финансовая помощь от Запада. Вашингтон сделает ставку на войну. А если они предложат другого кандидата, которого они смогут за пару месяцев прогнать по всем каналам, свозить в Вашингтон, в Европу на смотрины, украинцы за него проголосуют и значит, что военные действия будут сворачивать, будут идти на договоренности с Россией, будут принуждать новые власти Украины отдавать территории под контроль России и переходить к новой форме государственного устройства с новыми границами и векторами внешней политики», — сказал Александр Михайлов. Ранее Владимир Зеленский говорил, что сейчас не время для выборов. По его словам, в данный период безответственно вбрасывать в общество тематику выборов. Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия добавил, что выборов на Украине в 2024 году не будет на всех уровнях власти — ни президентских, ни парламентских. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отмена президентских выборов на Украине говорит о том, что США хотят продолжения боевых действий между Киевом и Москвой. Об этом URA.RU сообщил военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа (частый участник международных выставок вооружения) Александр Михайлов. Ранее стало известно, что все фракции в Верховной Раде подписали документ, согласно которому на Украине не будут проходить президентские и парламентские выборы в период боевых действий. Однако их организуют не менее, чем через шесть месяцев после отмены военного положения в стране. «Если Зеленский остается, то войне быть дальше. То есть появятся дополнительные объемы вооружений, новая финансовая помощь от Запада. Вашингтон сделает ставку на войну. А если они предложат другого кандидата, которого они смогут за пару месяцев прогнать по всем каналам, свозить в Вашингтон, в Европу на смотрины, украинцы за него проголосуют и значит, что военные действия будут сворачивать, будут идти на договоренности с Россией, будут принуждать новые власти Украины отдавать территории под контроль России и переходить к новой форме государственного устройства с новыми границами и векторами внешней политики», — сказал Александр Михайлов. Ранее Владимир Зеленский говорил, что сейчас не время для выборов. По его словам, в данный период безответственно вбрасывать в общество тематику выборов. Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия добавил, что выборов на Украине в 2024 году не будет на всех уровнях власти — ни президентских, ни парламентских.