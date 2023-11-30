Оргкомитет назвал дату проведения главного праздника ЯНАО

В Аксарке с 29 по 30 марта пройдет День оленевода
В Аксарке (ЯНАО) с 29 по 30 марта 2024 года пройдет День оленевода. Об этом сообщила администрация Приуральского района.
«На оргкомитете, который прошел сегодня [30 ноября], обсудили проведение праздника в 2023 году и планы на 2024 год. В следующем году планируется разнообразить культурные мероприятия», — написала администрация района в своем telegram-канаде. Она также уточнили, что организационный совет по Дню оленевода утвердил 29—30 марта периодом проведения праздника в следующем году.
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