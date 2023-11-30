Оргкомитет назвал дату проведения главного праздника ЯНАО

В ЯНАО с 29 по 30 марта пройдет День оленевода

01 декабря 2023 в 01:21 Размер текста - 17 +

В Аксарке с 29 по 30 марта пройдет День оленевода Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Аксарке (ЯНАО) с 29 по 30 марта 2024 года пройдет День оленевода. Об этом сообщила администрация Приуральского района. «На оргкомитете, который прошел сегодня [30 ноября], обсудили проведение праздника в 2023 году и планы на 2024 год. В следующем году планируется разнообразить культурные мероприятия», — написала администрация района в своем telegram-канаде. Она также уточнили, что организационный совет по Дню оленевода утвердил 29—30 марта периодом проведения праздника в следующем году.

В Аксарке (ЯНАО) с 29 по 30 марта 2024 года пройдет День оленевода. Об этом сообщила администрация Приуральского района. «На оргкомитете, который прошел сегодня [30 ноября], обсудили проведение праздника в 2023 году и планы на 2024 год. В следующем году планируется разнообразить культурные мероприятия», — написала администрация района в своем telegram-канаде. Она также уточнили, что организационный совет по Дню оленевода утвердил 29—30 марта периодом проведения праздника в следующем году.