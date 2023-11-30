30 ноября 2023

Оргкомитет назвал дату проведения главного праздника ЯНАО

В ЯНАО с 29 по 30 марта пройдет День оленевода
© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода.Салехард. 24 марта 2018 г, день оленевода, гонки на оленьих упряжках, кмнс
В Аксарке с 29 по 30 марта пройдет День оленевода Фото:

В Аксарке (ЯНАО) с 29 по 30 марта 2024 года пройдет День оленевода. Об этом сообщила администрация Приуральского района.

«На оргкомитете, который прошел сегодня [30 ноября], обсудили проведение праздника в 2023 году и планы на 2024 год. В следующем году планируется разнообразить культурные мероприятия», — написала администрация района в своем telegram-канаде. Она также уточнили, что организационный совет по Дню оленевода утвердил 29—30 марта периодом проведения праздника в следующем году.

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В Аксарке (ЯНАО) с 29 по 30 марта 2024 года пройдет День оленевода. Об этом сообщила администрация Приуральского района. «На оргкомитете, который прошел сегодня [30 ноября], обсудили проведение праздника в 2023 году и планы на 2024 год. В следующем году планируется разнообразить культурные мероприятия», — написала администрация района в своем telegram-канаде. Она также уточнили, что организационный совет по Дню оленевода утвердил 29—30 марта периодом проведения праздника в следующем году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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