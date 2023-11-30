30 ноября 2023

«Росприроднадзор» четыре года добивался штрафа от коммунальщиков Нового Уренгоя

В Новом Уренгое коммунальщики заплатят «Росприроднадзору» за загрязнение реки
© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание Научно-технического совета с участием руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой. Челябинск, радионова светлана
Светлана Радионова сообщила о завершении тяжбы с УК из Нового Уренгоя Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) «Уренгойгорводоканал» заплатит почти 400 миллионов рублей за загрязнение реки Ево-Яха. О завершении процесса, длившегося с 2019 года, сообщила руководитель «Росприроднадзора» Светлана Радионова.

«Еще в 2019 году инспекторы Службы выявили превышение ПДК по ряду загрязнителей в стоках с очистных канализационных сооружений в Новом Уренгое, компания „Уренгойгорводоканал“ допустила сброс недостаточно очищенной воды в природный водный объект. Сумма нанесенного окружающей среде вреда превысила 394,5 миллиона рублей», — сообщила Светлана Радионова в официальном telegram-канале. Восьмой Арбитражный суд принял решение удовлетворить иск в полном объеме.

Четыре года назад в реку Ево-Яха попали нефтепродукты и другие вредные вещества из-за сброса недостаточно очищенных стоков воды. «Росприроднадзор» направил иск в Арбитражный суд ЯНАО, который не удовлетворил его требования. После чего иск был направлен в Восьмой Арбитражный суд, который удовлетворил претензии службы «Росприроднадзора».

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В Новом Уренгое (ЯНАО) «Уренгойгорводоканал» заплатит почти 400 миллионов рублей за загрязнение реки Ево-Яха. О завершении процесса, длившегося с 2019 года, сообщила руководитель «Росприроднадзора» Светлана Радионова. «Еще в 2019 году инспекторы Службы выявили превышение ПДК по ряду загрязнителей в стоках с очистных канализационных сооружений в Новом Уренгое, компания „Уренгойгорводоканал“ допустила сброс недостаточно очищенной воды в природный водный объект. Сумма нанесенного окружающей среде вреда превысила 394,5 миллиона рублей», — сообщила Светлана Радионова в официальном telegram-канале. Восьмой Арбитражный суд принял решение удовлетворить иск в полном объеме. Четыре года назад в реку Ево-Яха попали нефтепродукты и другие вредные вещества из-за сброса недостаточно очищенных стоков воды. «Росприроднадзор» направил иск в Арбитражный суд ЯНАО, который не удовлетворил его требования. После чего иск был направлен в Восьмой Арбитражный суд, который удовлетворил претензии службы «Росприроднадзора».
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© Служба новостей «URA.RU»
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