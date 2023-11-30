В Курганской области начнут производить грибы в промышленных объемах

01 декабря 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Грибы планируют производить в Катайском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Катайском муниципальном округе Курганской области планируют в промышленных объемах производить грибы. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков. «Значительно нарастим производство ягод и нетепличных овощей. Начали долгожданный подъем по производству молока, одной из самых инвестиционно тяжелых сфер АПК. Запустим новые проекты, дающие принципиально новую для региона продукцию, — мараловодство (Шатрово) и производство грибов (Катайск) в промышленных объемах», — написал губернатор. Помимо этого в ближайшие два года в регионе планируют ввести в оборот около 200 тысяч га земель сельхозназначения, приобрести не менее 1700 единиц новой сельхозтехники и оборудования и увеличить число рабочих мест. Власти планируют, что по сравнению с 2019 годом в следующем поголовье мясного скота вырастет на 270%, а овец и коз — на 300%. Планируется в три раза увеличить объем производства растительного масла и овощей закрытого грунта. Рост экспорта аграрной продукции по сравнению с 2019 годом по плану властей составит 350%. На производство грибной фермы планировалось выделить 2,3 млрд рублей. Ранее губернатор вручил награды курганским аграриям и труженикам от полномочного представителя президента РФ Владимира Якушева и Министерства сельского хозяйства. Правительство Шумкова договорились с Минсельхозом о выделении 80 млн рублей на льготные кредиты для аграриев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Катайском муниципальном округе Курганской области планируют в промышленных объемах производить грибы. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков. «Значительно нарастим производство ягод и нетепличных овощей. Начали долгожданный подъем по производству молока, одной из самых инвестиционно тяжелых сфер АПК. Запустим новые проекты, дающие принципиально новую для региона продукцию, — мараловодство (Шатрово) и производство грибов (Катайск) в промышленных объемах», — написал губернатор. Помимо этого в ближайшие два года в регионе планируют ввести в оборот около 200 тысяч га земель сельхозназначения, приобрести не менее 1700 единиц новой сельхозтехники и оборудования и увеличить число рабочих мест. Власти планируют, что по сравнению с 2019 годом в следующем поголовье мясного скота вырастет на 270%, а овец и коз — на 300%. Планируется в три раза увеличить объем производства растительного масла и овощей закрытого грунта. Рост экспорта аграрной продукции по сравнению с 2019 годом по плану властей составит 350%. На производство грибной фермы планировалось выделить 2,3 млрд рублей. Ранее губернатор вручил награды курганским аграриям и труженикам от полномочного представителя президента РФ Владимира Якушева и Министерства сельского хозяйства. Правительство Шумкова договорились с Минсельхозом о выделении 80 млн рублей на льготные кредиты для аграриев.