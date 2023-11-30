В Ноябрьске в подъезде жилого дома соседи нашли тело мужчины

01 декабря 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в подъезде (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) в подъезде жилого дома по улице Муравленко соседи обнаружили тело мужчины. Об этом сообщается в социальных сетях. «Молодой мужчина найден [погибшим] в подъезде по улице Муравленко, 18. Следов насильственной смерти на теле 31-летнего погибшего не обнаружено», — сообщается в группе «Миг ТВ» в социальной сети «ВКонтакте». По свидетельству очевидцев, мужчина находился в гостях у знакомых по указанному адресу. Компания употребляла алкоголь. В пресс-службе окружного СУ СКР подтвердили факт обнаружения тела. В настоящее время проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

В Ноябрьске (ЯНАО) в подъезде жилого дома по улице Муравленко соседи обнаружили тело мужчины. Об этом сообщается в социальных сетях. «Молодой мужчина найден [погибшим] в подъезде по улице Муравленко, 18. Следов насильственной смерти на теле 31-летнего погибшего не обнаружено», — сообщается в группе «Миг ТВ» в социальной сети «ВКонтакте». По свидетельству очевидцев, мужчина находился в гостях у знакомых по указанному адресу. Компания употребляла алкоголь. В пресс-службе окружного СУ СКР подтвердили факт обнаружения тела. В настоящее время проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.