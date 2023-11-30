30 ноября 2023

В Ноябрьске в подъезде жилого дома соседи нашли тело мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в подъезде (архивное фото) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в подъезде жилого дома по улице Муравленко соседи обнаружили тело мужчины. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Молодой мужчина найден [погибшим] в подъезде по улице Муравленко, 18. Следов насильственной смерти на теле 31-летнего погибшего не обнаружено», — сообщается в группе «Миг ТВ» в социальной сети «ВКонтакте».

По свидетельству очевидцев, мужчина находился в гостях у знакомых по указанному адресу. Компания употребляла алкоголь.

В пресс-службе окружного СУ СКР подтвердили факт обнаружения тела. В настоящее время проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

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В Ноябрьске (ЯНАО) в подъезде жилого дома по улице Муравленко соседи обнаружили тело мужчины. Об этом сообщается в социальных сетях. «Молодой мужчина найден [погибшим] в подъезде по улице Муравленко, 18. Следов насильственной смерти на теле 31-летнего погибшего не обнаружено», — сообщается в группе «Миг ТВ» в социальной сети «ВКонтакте». По свидетельству очевидцев, мужчина находился в гостях у знакомых по указанному адресу. Компания употребляла алкоголь. В пресс-службе окружного СУ СКР подтвердили факт обнаружения тела. В настоящее время проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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