В Ноябрьске в подъезде жилого дома соседи нашли тело мужчины

В Ноябрьске (ЯНАО) в подъезде жилого дома по улице Муравленко соседи обнаружили тело мужчины. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Молодой мужчина найден [погибшим] в подъезде по улице Муравленко, 18. Следов насильственной смерти на теле 31-летнего погибшего не обнаружено», — сообщается в группе «Миг ТВ» в социальной сети «ВКонтакте».
По свидетельству очевидцев, мужчина находился в гостях у знакомых по указанному адресу. Компания употребляла алкоголь.
В пресс-службе окружного СУ СКР подтвердили факт обнаружения тела. В настоящее время проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.
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