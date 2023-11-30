30 ноября 2023

Тюменцев предупреждают об опасной погоде

В Тюмени 3 декабря прогнозируются сильный ветер и метель
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Тюмень, снег, пробка, зима, метель, дорога в снегу, снегопад
Синоптики предупреждают о сильном ветре и снежных заносах Фото:

В Тюмени 3 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщает городская мэрия.

«По данным Тюменского гидрометцентра, 3 декабря в Тюмени ожидаются сильный снег и северо-восточный с переходом на северо-западный ветер, 8-13 м/с, днем порывы будут достигать до 18 м/с, метель», — говорится в сообщении. На дорогах ожидаются снежные заносы.

Ранее агентство писало о том, что с 1 по 4 декабря в Тюмени пройдут сильные снегопады. При этом в городе ожидается похолодание до -20 градусов.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени 3 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщает городская мэрия. «По данным Тюменского гидрометцентра, 3 декабря в Тюмени ожидаются сильный снег и северо-восточный с переходом на северо-западный ветер, 8-13 м/с, днем порывы будут достигать до 18 м/с, метель», — говорится в сообщении. На дорогах ожидаются снежные заносы. Ранее агентство писало о том, что с 1 по 4 декабря в Тюмени пройдут сильные снегопады. При этом в городе ожидается похолодание до -20 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...