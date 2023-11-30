Тюменцев предупреждают об опасной погоде

В Тюмени 3 декабря прогнозируются сильный ветер и метель

01 декабря 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Синоптики предупреждают о сильном ветре и снежных заносах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени 3 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщает городская мэрия. «По данным Тюменского гидрометцентра, 3 декабря в Тюмени ожидаются сильный снег и северо-восточный с переходом на северо-западный ветер, 8-13 м/с, днем порывы будут достигать до 18 м/с, метель», — говорится в сообщении. На дорогах ожидаются снежные заносы. Ранее агентство писало о том, что с 1 по 4 декабря в Тюмени пройдут сильные снегопады. При этом в городе ожидается похолодание до -20 градусов.

В Тюмени 3 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщает городская мэрия. «По данным Тюменского гидрометцентра, 3 декабря в Тюмени ожидаются сильный снег и северо-восточный с переходом на северо-западный ветер, 8-13 м/с, днем порывы будут достигать до 18 м/с, метель», — говорится в сообщении. На дорогах ожидаются снежные заносы. Ранее агентство писало о том, что с 1 по 4 декабря в Тюмени пройдут сильные снегопады. При этом в городе ожидается похолодание до -20 градусов.