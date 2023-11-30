Тюменцев предупреждают об опасной погоде

Синоптики предупреждают о сильном ветре и снежных заносах
В Тюмени 3 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщает городская мэрия.
«По данным Тюменского гидрометцентра, 3 декабря в Тюмени ожидаются сильный снег и северо-восточный с переходом на северо-западный ветер, 8-13 м/с, днем порывы будут достигать до 18 м/с, метель», — говорится в сообщении. На дорогах ожидаются снежные заносы.
Ранее агентство писало о том, что с 1 по 4 декабря в Тюмени пройдут сильные снегопады. При этом в городе ожидается похолодание до -20 градусов.
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