Силовики показали задержанного за выстрел в голову студенту УрФУ. Фото

01 декабря 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Подозреваемому 22 года, он ранее был неоднократно судим и не работает (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловские силовики показали, как выглядит молодой человек, задержанный по подозрению в покушении на убийство студента УрФУ. Представители полиции и следственного комитета предоставили URA.RU фотографии предположительного преступника. «Задержанный имеет ряд судимостей. В 2018, 2019, 2020 годах привлекался к уголовной ответственности за разбой, кражи и за половое сношение с несовершеннолетним ребенком. В последний раз из мест лишения свободы он освободился летом текущего года, наказание отбывал в ИК № 53 города Верхотурья. После освобождения находился под административным надзором по месту жительства. На память о зоне на своем теле сделал несколько татуировок, одна из них — в виде большой розы на руке», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, подозреваемый раскаивается в содеянном и просит у студента прощения. Он уверяет, что больше не стал бы стрелять в человека, потому что и для самого него последствия оказались серьезными. Выстрелы прозвучали накануне в трамвае, который двигался по проспекту Ленина в Екатеринбурге. Двое приятелей пристали к студенту УрФУ и стали требовать деньги под выдуманным предлогом. Парень отказался, тогда один из обидчиков достал пневматический пистолет и выстрелил молодому человеку в лицо. После этого друзья сдали оружие в ломбард, но были вычислены и задержаны по горячим следам. Парень раскаивается в своем поступке Фото: Валерий Горелых На зоне задержанный набил приметную татуировку Фото: Валерий Горелых Ранее мужчина был неоднократно судим по тяжким статьям Фото: Валерий Горелых Парень открыл стрельбу прямо в трамвае Фото: следственный комитет Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловские силовики показали, как выглядит молодой человек, задержанный по подозрению в покушении на убийство студента УрФУ. Представители полиции и следственного комитета предоставили URA.RU фотографии предположительного преступника. «Задержанный имеет ряд судимостей. В 2018, 2019, 2020 годах привлекался к уголовной ответственности за разбой, кражи и за половое сношение с несовершеннолетним ребенком. В последний раз из мест лишения свободы он освободился летом текущего года, наказание отбывал в ИК № 53 города Верхотурья. После освобождения находился под административным надзором по месту жительства. На память о зоне на своем теле сделал несколько татуировок, одна из них — в виде большой розы на руке», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, подозреваемый раскаивается в содеянном и просит у студента прощения. Он уверяет, что больше не стал бы стрелять в человека, потому что и для самого него последствия оказались серьезными. Выстрелы прозвучали накануне в трамвае, который двигался по проспекту Ленина в Екатеринбурге. Двое приятелей пристали к студенту УрФУ и стали требовать деньги под выдуманным предлогом. Парень отказался, тогда один из обидчиков достал пневматический пистолет и выстрелил молодому человеку в лицо. После этого друзья сдали оружие в ломбард, но были вычислены и задержаны по горячим следам.