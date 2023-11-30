30 ноября 2023

Силовики показали задержанного за выстрел в голову студенту УрФУ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, арест, наручники, конвой, тик ток
Подозреваемому 22 года, он ранее был неоднократно судим и не работает (архивное фото) Фото:

Свердловские силовики показали, как выглядит молодой человек, задержанный по подозрению в покушении на убийство студента УрФУ. Представители полиции и следственного комитета предоставили URA.RU фотографии предположительного преступника.

«Задержанный имеет ряд судимостей. В 2018, 2019, 2020 годах привлекался к уголовной ответственности за разбой, кражи и за половое сношение с несовершеннолетним ребенком. В последний раз из мест лишения свободы он освободился летом текущего года, наказание отбывал в ИК № 53 города Верхотурья. После освобождения находился под административным надзором по месту жительства. На память о зоне на своем теле сделал несколько татуировок, одна из них — в виде большой розы на руке», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, подозреваемый раскаивается в содеянном и просит у студента прощения. Он уверяет, что больше не стал бы стрелять в человека, потому что и для самого него последствия оказались серьезными.

Выстрелы прозвучали накануне в трамвае, который двигался по проспекту Ленина в Екатеринбурге. Двое приятелей пристали к студенту УрФУ и стали требовать деньги под выдуманным предлогом. Парень отказался, тогда один из обидчиков достал пневматический пистолет и выстрелил молодому человеку в лицо. После этого друзья сдали оружие в ломбард, но были вычислены и задержаны по горячим следам.

Парень раскаивается в своем поступке
Парень раскаивается в своем поступке
Фото:
На зоне задержанный набил приметную татуировку
На зоне задержанный набил приметную татуировку
Фото:
Ранее мужчина был неоднократно судим по тяжким статьям
Ранее мужчина был неоднократно судим по тяжким статьям
Фото:
Парень открыл стрельбу прямо в трамвае
Парень открыл стрельбу прямо в трамвае
Фото:
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Свердловские силовики показали, как выглядит молодой человек, задержанный по подозрению в покушении на убийство студента УрФУ. Представители полиции и следственного комитета предоставили URA.RU фотографии предположительного преступника. «Задержанный имеет ряд судимостей. В 2018, 2019, 2020 годах привлекался к уголовной ответственности за разбой, кражи и за половое сношение с несовершеннолетним ребенком. В последний раз из мест лишения свободы он освободился летом текущего года, наказание отбывал в ИК № 53 города Верхотурья. После освобождения находился под административным надзором по месту жительства. На память о зоне на своем теле сделал несколько татуировок, одна из них — в виде большой розы на руке», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, подозреваемый раскаивается в содеянном и просит у студента прощения. Он уверяет, что больше не стал бы стрелять в человека, потому что и для самого него последствия оказались серьезными. Выстрелы прозвучали накануне в трамвае, который двигался по проспекту Ленина в Екатеринбурге. Двое приятелей пристали к студенту УрФУ и стали требовать деньги под выдуманным предлогом. Парень отказался, тогда один из обидчиков достал пневматический пистолет и выстрелил молодому человеку в лицо. После этого друзья сдали оружие в ломбард, но были вычислены и задержаны по горячим следам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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