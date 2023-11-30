30 ноября 2023

Стрелявшим в студента УрФУ оказался ранее судимый педофил

© Служба новостей «URA.RU»
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Общество Знание: лекция для студентов УрГЭУ. Екатеринбург, пистолет тт, тульский токарев
После разборок орудие было экстренно сдано в ломбард (архивное фото) Фото:

Человек, стрелявший в голову студенту УрФУ, был ранее судим, в том числе за половое сношение с несовершеннолетним ребенком. Подробности о личности задержанного URA.RU раскрыл начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по городу Екатеринбургу совместно с коллегами из областного полицейского главка по горячим следам вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, 2001 года рождения. Он и ранее „голубем мира“ не был, имеет ряд судимостей. Привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбой и за половое сношение с несовершеннолетним ребенком. В последний раз из мест лишения свободы освободился летом текущего года», — рассказал Горелых.

Он добавил, что задержанный раскаивается в своем поступке и просит у потерпевшего студента прощения. Он стрелял из пневматического пистолета. После разборки «ствол» был сдан в один из ломбардов.

«В настоящее время представители МВД отрабатывают задержанного подозреваемого на возможную причастность к иным ранее совершенным преступлениям на территории Екатеринбурга. Резонансное преступление [стрельба в студента] безнаказанным не останется», — уверил полковник.

Двое молодых людей выстрелили в студента УрФУ в трамвае. Под надуманным предлогом они стали вымогать у него деньги, а когда парень отказался, направили на него пистолет. Молодой человек получил ранение щеки и был доставлен в больницу. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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Человек, стрелявший в голову студенту УрФУ, был ранее судим, в том числе за половое сношение с несовершеннолетним ребенком. Подробности о личности задержанного URA.RU раскрыл начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по городу Екатеринбургу совместно с коллегами из областного полицейского главка по горячим следам вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, 2001 года рождения. Он и ранее „голубем мира“ не был, имеет ряд судимостей. Привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбой и за половое сношение с несовершеннолетним ребенком. В последний раз из мест лишения свободы освободился летом текущего года», — рассказал Горелых. Он добавил, что задержанный раскаивается в своем поступке и просит у потерпевшего студента прощения. Он стрелял из пневматического пистолета. После разборки «ствол» был сдан в один из ломбардов. «В настоящее время представители МВД отрабатывают задержанного подозреваемого на возможную причастность к иным ранее совершенным преступлениям на территории Екатеринбурга. Резонансное преступление [стрельба в студента] безнаказанным не останется», — уверил полковник. Двое молодых людей выстрелили в студента УрФУ в трамвае. Под надуманным предлогом они стали вымогать у него деньги, а когда парень отказался, направили на него пистолет. Молодой человек получил ранение щеки и был доставлен в больницу. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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