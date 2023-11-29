Глава Госсовета по соцполитике выступил против абортов в частных клиниках

Необходимо ввести ограничения на аборты в частных клиниках, так как данные организации, прежде всего, ориентированы на получение прибыли. Такое заявление сделал глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
«Нужно ли ограничить аборты в частных клиниках? Здесь мой ответ однозначен», — передает слова Никитина «Ведомости». Он добавил, что тема абортов активно обсуждается в последнее время. Первым шагом, который следует предпринять, это гарантированное информирование женщин о всех рисках, возможностях и перспективах, связанных с абортом. Очень важно, чтобы открытый доверительный разговор предшествовал решению об аборте, но частные клиники вряд ли заинтересованы в столь кропотливой работе, заключил Никитин.
В Государственной Думе обсуждают законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Зампред Госдумы Петр Толстой отметил, что жизнь до рождения признается и наделяется определенными правами во многих странах. Он также подчеркнул, что проект является одним из самых сложных и требует долгих консультаций. Важно отметить, что Дума не планирует полный запрет абортов.
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