Глава Госсовета по соцполитике выступил против абортов в частных клиниках

29 ноября 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Аборты в частных клиниках должны быть ограничены, заявил Андрей Никитин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Необходимо ввести ограничения на аборты в частных клиниках, так как данные организации, прежде всего, ориентированы на получение прибыли. Такое заявление сделал глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. «Нужно ли ограничить аборты в частных клиниках? Здесь мой ответ однозначен», — передает слова Никитина «Ведомости». Он добавил, что тема абортов активно обсуждается в последнее время. Первым шагом, который следует предпринять, это гарантированное информирование женщин о всех рисках, возможностях и перспективах, связанных с абортом. Очень важно, чтобы открытый доверительный разговор предшествовал решению об аборте, но частные клиники вряд ли заинтересованы в столь кропотливой работе, заключил Никитин. В Государственной Думе обсуждают законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Зампред Госдумы Петр Толстой отметил, что жизнь до рождения признается и наделяется определенными правами во многих странах. Он также подчеркнул, что проект является одним из самых сложных и требует долгих консультаций. Важно отметить, что Дума не планирует полный запрет абортов.

Необходимо ввести ограничения на аборты в частных клиниках, так как данные организации, прежде всего, ориентированы на получение прибыли. Такое заявление сделал глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. «Нужно ли ограничить аборты в частных клиниках? Здесь мой ответ однозначен», — передает слова Никитина «Ведомости». Он добавил, что тема абортов активно обсуждается в последнее время. Первым шагом, который следует предпринять, это гарантированное информирование женщин о всех рисках, возможностях и перспективах, связанных с абортом. Очень важно, чтобы открытый доверительный разговор предшествовал решению об аборте, но частные клиники вряд ли заинтересованы в столь кропотливой работе, заключил Никитин. В Государственной Думе обсуждают законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Зампред Госдумы Петр Толстой отметил, что жизнь до рождения признается и наделяется определенными правами во многих странах. Он также подчеркнул, что проект является одним из самых сложных и требует долгих консультаций. Важно отметить, что Дума не планирует полный запрет абортов.