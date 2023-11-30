В Перми ликвидируют еще одну компанию экс-губернатора Олега Чиркунова

01 декабря 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

ООО «Семья» будет ликвидировано Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В Перми начата процедура ликвидации ООО «Семья», которая входила в холдинг бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова. Сообщение о ликвидации юрлица размещено на сайте Федресурса. «Общество с ограниченной ответственностью „Семья“ (Пермь, ул. Революции, д. 13) уведомляет о том, что общим собранием участников принято решение о ликвидации ООО „Семья“. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения», — сказано в сообщении. Согласно выписке из Единого госреестра юрлиц, основным видом деятельности ООО «Семья» являлось консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. В августе 2021 года Чиркунов решил продать торговую сеть «Семья» федеральному ритейлеру «Лента». Сумма сделки составила почти 2,5 млрд рублей. Свое решение избавиться от бизнеса экс-губернатор объяснил желанием «спасть спокойно и не находиться постоянно в зоне риска». После сделки «Лента» приступила к ликвидации «неэффективных магазинов», работавшие под брендом «Семья». В течение последних лет холдинг избавился и от ряда других активов: под Пермью был продан логистический центр, а в Березниках крупнейший в городе торговый центр.

В Перми начата процедура ликвидации ООО «Семья», которая входила в холдинг бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова. Сообщение о ликвидации юрлица размещено на сайте Федресурса. «Общество с ограниченной ответственностью „Семья“ (Пермь, ул. Революции, д. 13) уведомляет о том, что общим собранием участников принято решение о ликвидации ООО „Семья“. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения», — сказано в сообщении. Согласно выписке из Единого госреестра юрлиц, основным видом деятельности ООО «Семья» являлось консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. В августе 2021 года Чиркунов решил продать торговую сеть «Семья» федеральному ритейлеру «Лента». Сумма сделки составила почти 2,5 млрд рублей. Свое решение избавиться от бизнеса экс-губернатор объяснил желанием «спасть спокойно и не находиться постоянно в зоне риска». После сделки «Лента» приступила к ликвидации «неэффективных магазинов», работавшие под брендом «Семья». В течение последних лет холдинг избавился и от ряда других активов: под Пермью был продан логистический центр, а в Березниках крупнейший в городе торговый центр.