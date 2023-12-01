Мэр Екатеринбурга решил взбодрить единороссов перед выборами-2024

02 декабря 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

За непосредственным проведением перестановок Алексей Орлов наблюдал из Москвы, куда улетел ради «школы губернаторов» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов — первый замсекретаря свердловского отделения «Единой России» — в рамках подготовки к президентским выборами (март 2024 года) инициировал перестановки в районных партячейках, чтобы освежить их. На неделе сменилось начальство в Чкаловском и Кировском отделениях (решения утвердят на областной партконференции 5 декабря), а в ближайшее время ротация также произойдет в Октябрьском отделении. О том, что бизнесмен Валерий Савельев, утрачивающий интерес к общественно-политической жизни, перестал руководить Чкаловским отделением ЕР, URA.RU сообщило вечером 29 ноября. Савельева сменил глава района Евгений Шипицын. А Кировское отделение возглавил депутат гордумы Артур Зиганшин. О своей новой должности он сообщил 30 ноября на странице в соцсети «ВКонтакте». «Благодарю коллег-однопартийцев за оказанное доверие!» — написал он. В должности секретаря Зиганшин сменил политического замглавы Кировского района Елену Глушкову. До лета 2023-го Зиганшин руководил комитетом мэрии по экологии, на эту позицию он перешел с поста директора Шарташского лесопарка, развитие которого Орлов курировал в областном правительстве (потому и знаком с Зиганшиным хорошо). Текущим местом работы Зиганшина на сайте думы указано АНО «Чистый город», по неофициальным данным, имеющее отношение к Baden Family (владелец — Евгений Кононов). Фирма стала известна после нескольких публичных конфликтов — в частности, вокруг строительства терм «Баден-Баден» на берегу Шарташа и обустройства пляжа неподалеку. Новость по теме Миллиардер уходит из политики — на фоне конфликта с мэрией Екатеринбурга Зиганшин при поддержке Baden Family избрался в думу в сентябре — по Кировскому округу №10. В новом созыве он по решению Орлова возглавил комиссию по экономике, хотя на нее претендовала УГМК. «Зиганшин зарекомендовал себя хорошим руководителем, системным», — объяснил корреспонденту продвижение Зиганшина сочувствующий ему политик. Октябрьское отделение по решению Орлова возглавит префект Игорь Костенко. Он на звонок корреспондента не ответил. Кроме того, известно, что новый партийный статус скоро появится и у главы Академического района Николая Смирнягина — чиновник станет секретарем только создаваемого в районе отделения ЕР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов — первый замсекретаря свердловского отделения «Единой России» — в рамках подготовки к президентским выборами (март 2024 года) инициировал перестановки в районных партячейках, чтобы освежить их. На неделе сменилось начальство в Чкаловском и Кировском отделениях (решения утвердят на областной партконференции 5 декабря), а в ближайшее время ротация также произойдет в Октябрьском отделении. О том, что бизнесмен Валерий Савельев, утрачивающий интерес к общественно-политической жизни, перестал руководить Чкаловским отделением ЕР, URA.RU сообщило вечером 29 ноября. Савельева сменил глава района Евгений Шипицын. А Кировское отделение возглавил депутат гордумы Артур Зиганшин. О своей новой должности он сообщил 30 ноября на странице в соцсети «ВКонтакте». «Благодарю коллег-однопартийцев за оказанное доверие!» — написал он. В должности секретаря Зиганшин сменил политического замглавы Кировского района Елену Глушкову. До лета 2023-го Зиганшин руководил комитетом мэрии по экологии, на эту позицию он перешел с поста директора Шарташского лесопарка, развитие которого Орлов курировал в областном правительстве (потому и знаком с Зиганшиным хорошо). Текущим местом работы Зиганшина на сайте думы указано АНО «Чистый город», по неофициальным данным, имеющее отношение к Baden Family (владелец — Евгений Кононов). Фирма стала известна после нескольких публичных конфликтов — в частности, вокруг строительства терм «Баден-Баден» на берегу Шарташа и обустройства пляжа неподалеку. Зиганшин при поддержке Baden Family избрался в думу в сентябре — по Кировскому округу №10. В новом созыве он по решению Орлова возглавил комиссию по экономике, хотя на нее претендовала УГМК. «Зиганшин зарекомендовал себя хорошим руководителем, системным», — объяснил корреспонденту продвижение Зиганшина сочувствующий ему политик. Октябрьское отделение по решению Орлова возглавит префект Игорь Костенко. Он на звонок корреспондента не ответил. Кроме того, известно, что новый партийный статус скоро появится и у главы Академического района Николая Смирнягина — чиновник станет секретарем только создаваемого в районе отделения ЕР.