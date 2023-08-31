Владелец «Баден-Бадена» не смог отстоять постройку, купленную у мэрии на аукционе

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Эдуард Мансуров в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, микрофон, судебное заседание, суд, триколор, флаг россии
Евгений Кононов пытался оспорить обеспечительные меры, которые наложили на помещение на Отдыха, 93 Фото:

Суд не стал снимать обеспечительные меры со здания на Отдыха, 93 в Екатеринбурге (Шарташ), которое владелец «Баден-Бадена» Евгений Кононов приобрел с аукциона у мэрии. Ранее в рамках спора о сносе самовольных построек «Шарташ — Пляжа» предпринимателю запретили использовать и совершать любые регистрационные действия и со зданием на Отдыха, 93, при этом оно находится в другом месте. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

«Рассмотрев ходатайство заявителя, суд не находит оснований для его удовлетворения, поскольку доводы заявителя о том, что указанный объект не является спорным, то есть не имеет признаков самовольной постройки, подлежат проверке на стадии судебного разбирательства, либо при уточнении исковых требований истцом в части состава спорных объектов», — говорится в постановлении суда. Сообщение размещено на официальном сайте.

Участок на Шарташе по адресу улица Отдыха, 93 Кононов купил в конце июня. Сделка обошлась ему в 1,5 млн рублей.

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Суд не стал снимать обеспечительные меры со здания на Отдыха, 93 в Екатеринбурге (Шарташ), которое владелец «Баден-Бадена» Евгений Кононов приобрел с аукциона у мэрии. Ранее в рамках спора о сносе самовольных построек «Шарташ — Пляжа» предпринимателю запретили использовать и совершать любые регистрационные действия и со зданием на Отдыха, 93, при этом оно находится в другом месте. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Рассмотрев ходатайство заявителя, суд не находит оснований для его удовлетворения, поскольку доводы заявителя о том, что указанный объект не является спорным, то есть не имеет признаков самовольной постройки, подлежат проверке на стадии судебного разбирательства, либо при уточнении исковых требований истцом в части состава спорных объектов», — говорится в постановлении суда. Сообщение размещено на официальном сайте. Участок на Шарташе по адресу улица Отдыха, 93 Кононов купил в конце июня. Сделка обошлась ему в 1,5 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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