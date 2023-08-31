Владелец «Баден-Бадена» не смог отстоять постройку, купленную у мэрии на аукционе

31 августа 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Евгений Кононов пытался оспорить обеспечительные меры, которые наложили на помещение на Отдыха, 93 Фото: Московец Илья © URA.RU Суд не стал снимать обеспечительные меры со здания на Отдыха, 93 в Екатеринбурге (Шарташ), которое владелец «Баден-Бадена» Евгений Кононов приобрел с аукциона у мэрии. Ранее в рамках спора о сносе самовольных построек «Шарташ — Пляжа» предпринимателю запретили использовать и совершать любые регистрационные действия и со зданием на Отдыха, 93, при этом оно находится в другом месте. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Рассмотрев ходатайство заявителя, суд не находит оснований для его удовлетворения, поскольку доводы заявителя о том, что указанный объект не является спорным, то есть не имеет признаков самовольной постройки, подлежат проверке на стадии судебного разбирательства, либо при уточнении исковых требований истцом в части состава спорных объектов», — говорится в постановлении суда. Сообщение размещено на официальном сайте. Участок на Шарташе по адресу улица Отдыха, 93 Кононов купил в конце июня. Сделка обошлась ему в 1,5 млн рублей.

Суд не стал снимать обеспечительные меры со здания на Отдыха, 93 в Екатеринбурге (Шарташ), которое владелец «Баден-Бадена» Евгений Кононов приобрел с аукциона у мэрии. Ранее в рамках спора о сносе самовольных построек «Шарташ — Пляжа» предпринимателю запретили использовать и совершать любые регистрационные действия и со зданием на Отдыха, 93, при этом оно находится в другом месте. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Рассмотрев ходатайство заявителя, суд не находит оснований для его удовлетворения, поскольку доводы заявителя о том, что указанный объект не является спорным, то есть не имеет признаков самовольной постройки, подлежат проверке на стадии судебного разбирательства, либо при уточнении исковых требований истцом в части состава спорных объектов», — говорится в постановлении суда. Сообщение размещено на официальном сайте. Участок на Шарташе по адресу улица Отдыха, 93 Кононов купил в конце июня. Сделка обошлась ему в 1,5 млн рублей.