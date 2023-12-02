02 декабря 2023

Радио из Башкирии потратит 25 млн рублей на трансляцию в Перми и Кургане

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На радиовещание компания потратит около 25 миллионов рублей Фото:

Телерадиовещательная компания «Башкортостан» планирует потратить около 25 миллионов рублей на трансляцию радиоканала «Юлдаш» в Курганской области, Пермском крае и других регионах России. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

«Объект закупки: оказание услуг по эфирной трансляции радиоканала „Юлдаш“ в республике Башкортостан, Курганской области, Пермском крае, а также в Оренбургской, Самарской и Челябинской областях. Начальная цена закупки: 24 645 725 рублей. Заказчик: АО Телерадиовещательная компания „Башкортостан“», — указано на сайте.

Подача заявок на аукцион закончится 13 декабря, а итоги закупки будут подведены 14 декабря. В документах компания указала, что вещание будет происходить в регионах с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Ранее в Перми начала вещание радиостанция «Искатель» на частоте 98.0 FM. Формат радиостанции — информационные познавательные и развлекательные программы, в основном рассчитанные на «мужскую аудиторию от двадцати пяти до пятидесяти лет».

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Телерадиовещательная компания «Башкортостан» планирует потратить около 25 миллионов рублей на трансляцию радиоканала «Юлдаш» в Курганской области, Пермском крае и других регионах России. Информация об этом размещена на портале госзакупок. «Объект закупки: оказание услуг по эфирной трансляции радиоканала „Юлдаш“ в республике Башкортостан, Курганской области, Пермском крае, а также в Оренбургской, Самарской и Челябинской областях. Начальная цена закупки: 24 645 725 рублей. Заказчик: АО Телерадиовещательная компания „Башкортостан“», — указано на сайте. Подача заявок на аукцион закончится 13 декабря, а итоги закупки будут подведены 14 декабря. В документах компания указала, что вещание будет происходить в регионах с 1 января по 31 декабря 2024 года. Ранее в Перми начала вещание радиостанция «Искатель» на частоте 98.0 FM. Формат радиостанции — информационные познавательные и развлекательные программы, в основном рассчитанные на «мужскую аудиторию от двадцати пяти до пятидесяти лет».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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