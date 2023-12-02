Радио из Башкирии потратит 25 млн рублей на трансляцию в Перми и Кургане

03 декабря 2023 в 06:09 Размер текста - 17 +

На радиовещание компания потратит около 25 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Телерадиовещательная компания «Башкортостан» планирует потратить около 25 миллионов рублей на трансляцию радиоканала «Юлдаш» в Курганской области, Пермском крае и других регионах России. Информация об этом размещена на портале госзакупок. «Объект закупки: оказание услуг по эфирной трансляции радиоканала „Юлдаш“ в республике Башкортостан, Курганской области, Пермском крае, а также в Оренбургской, Самарской и Челябинской областях. Начальная цена закупки: 24 645 725 рублей. Заказчик: АО Телерадиовещательная компания „Башкортостан“», — указано на сайте. Подача заявок на аукцион закончится 13 декабря, а итоги закупки будут подведены 14 декабря. В документах компания указала, что вещание будет происходить в регионах с 1 января по 31 декабря 2024 года. Ранее в Перми начала вещание радиостанция «Искатель» на частоте 98.0 FM. Формат радиостанции — информационные познавательные и развлекательные программы, в основном рассчитанные на «мужскую аудиторию от двадцати пяти до пятидесяти лет».

Телерадиовещательная компания «Башкортостан» планирует потратить около 25 миллионов рублей на трансляцию радиоканала «Юлдаш» в Курганской области, Пермском крае и других регионах России. Информация об этом размещена на портале госзакупок. «Объект закупки: оказание услуг по эфирной трансляции радиоканала „Юлдаш“ в республике Башкортостан, Курганской области, Пермском крае, а также в Оренбургской, Самарской и Челябинской областях. Начальная цена закупки: 24 645 725 рублей. Заказчик: АО Телерадиовещательная компания „Башкортостан“», — указано на сайте. Подача заявок на аукцион закончится 13 декабря, а итоги закупки будут подведены 14 декабря. В документах компания указала, что вещание будет происходить в регионах с 1 января по 31 декабря 2024 года. Ранее в Перми начала вещание радиостанция «Искатель» на частоте 98.0 FM. Формат радиостанции — информационные познавательные и развлекательные программы, в основном рассчитанные на «мужскую аудиторию от двадцати пяти до пятидесяти лет».