02 декабря 2023
01 декабря 2023

Прокурор через суд заставил курганца пройти медосмотр из-за туберкулеза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор Рахимову Мансуржану. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Суд удовлетворил требование прокурора и обязал ответчика пройти медосмотр Фото:

Прокурор Макушинского округа Курганской области заставил жителя Петухово, освободившегося из колонии, пройти медосмотр из-за подозрений на туберкулез. Об этом сообщается на сайте Петуховского районного суда.

«Прокурор обратился в суд с требованием возложить [на ответчика] обязанность пройти медосмотр в целях выявления туберкулеза. Ответчик, освободившийся из мест лишения свободы, уклоняется от прохождения осмотра, чем создает угрозу как своему здоровью, так и здоровью окружающих его людей», — говорится в документе.

Мужчина не пришел на судебное заседание, но был извещен о его проведении. Также он не предоставил доказательств того, что проходил медосмотр. Учитывая, что ответчик мог находиться в контакте с больными туберкулезом, он обязан дважды в год в течение первых двух лет наблюдаться у врача после освобождения из колонии. Суд решил удовлетворить требование прокурора.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокурор Макушинского округа Курганской области заставил жителя Петухово, освободившегося из колонии, пройти медосмотр из-за подозрений на туберкулез. Об этом сообщается на сайте Петуховского районного суда. «Прокурор обратился в суд с требованием возложить [на ответчика] обязанность пройти медосмотр в целях выявления туберкулеза. Ответчик, освободившийся из мест лишения свободы, уклоняется от прохождения осмотра, чем создает угрозу как своему здоровью, так и здоровью окружающих его людей», — говорится в документе. Мужчина не пришел на судебное заседание, но был извещен о его проведении. Также он не предоставил доказательств того, что проходил медосмотр. Учитывая, что ответчик мог находиться в контакте с больными туберкулезом, он обязан дважды в год в течение первых двух лет наблюдаться у врача после освобождения из колонии. Суд решил удовлетворить требование прокурора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...