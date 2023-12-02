Прокурор через суд заставил курганца пройти медосмотр из-за туберкулеза

03 декабря 2023 в 08:01 Размер текста - 17 +

Суд удовлетворил требование прокурора и обязал ответчика пройти медосмотр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокурор Макушинского округа Курганской области заставил жителя Петухово, освободившегося из колонии, пройти медосмотр из-за подозрений на туберкулез. Об этом сообщается на сайте Петуховского районного суда. «Прокурор обратился в суд с требованием возложить [на ответчика] обязанность пройти медосмотр в целях выявления туберкулеза. Ответчик, освободившийся из мест лишения свободы, уклоняется от прохождения осмотра, чем создает угрозу как своему здоровью, так и здоровью окружающих его людей», — говорится в документе. Мужчина не пришел на судебное заседание, но был извещен о его проведении. Также он не предоставил доказательств того, что проходил медосмотр. Учитывая, что ответчик мог находиться в контакте с больными туберкулезом, он обязан дважды в год в течение первых двух лет наблюдаться у врача после освобождения из колонии. Суд решил удовлетворить требование прокурора.

Прокурор Макушинского округа Курганской области заставил жителя Петухово, освободившегося из колонии, пройти медосмотр из-за подозрений на туберкулез. Об этом сообщается на сайте Петуховского районного суда. «Прокурор обратился в суд с требованием возложить [на ответчика] обязанность пройти медосмотр в целях выявления туберкулеза. Ответчик, освободившийся из мест лишения свободы, уклоняется от прохождения осмотра, чем создает угрозу как своему здоровью, так и здоровью окружающих его людей», — говорится в документе. Мужчина не пришел на судебное заседание, но был извещен о его проведении. Также он не предоставил доказательств того, что проходил медосмотр. Учитывая, что ответчик мог находиться в контакте с больными туберкулезом, он обязан дважды в год в течение первых двух лет наблюдаться у врача после освобождения из колонии. Суд решил удовлетворить требование прокурора.