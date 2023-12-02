После публикации URA.RU в Кургане проверили опасный столб

В Кургане бетонный столб согнулся после наезда машины

03 декабря 2023 в 09:18 Размер текста - 17 +

В Кургане нашли причину, из-за которой наклонился столб у дома Фото: Илья Московец © URA.RU В Кургане сотрудники компании «Ростелеком» нашли причину, по которой накренился железобетонный столб у девятиэтажки на улице Белинского. В опору врезалось транспортное средство. Проверку провела выездная бригада после публикации URA.RU. Об этом сообщили в пресс-службе организации. «Специалисты „Ростелекома“ приезжали на улицу Белинского, 20. В ходе проверки они выяснили, что столб наклонился из-за механического повреждения неизвестным транспортным средством», — уточнили в пресс-службе провайдера. По данным «Ростелекома», угрозы внезапного падения столба на дом нет. В компании отметили, что работы по выравниванию или замене опоры будут проведены в ближайшее время. Ранее жители многоквартирного дома на улице Белинского, 20 в Кургане пожаловались в мэрию на опасный столб. Представители городской администрации посоветовали им обращаться к провайдеру, который несет ответственность за опору связи.

В Кургане сотрудники компании «Ростелеком» нашли причину, по которой накренился железобетонный столб у девятиэтажки на улице Белинского. В опору врезалось транспортное средство. Проверку провела выездная бригада после публикации URA.RU. Об этом сообщили в пресс-службе организации. «Специалисты „Ростелекома“ приезжали на улицу Белинского, 20. В ходе проверки они выяснили, что столб наклонился из-за механического повреждения неизвестным транспортным средством», — уточнили в пресс-службе провайдера. По данным «Ростелекома», угрозы внезапного падения столба на дом нет. В компании отметили, что работы по выравниванию или замене опоры будут проведены в ближайшее время. Ранее жители многоквартирного дома на улице Белинского, 20 в Кургане пожаловались в мэрию на опасный столб. Представители городской администрации посоветовали им обращаться к провайдеру, который несет ответственность за опору связи.