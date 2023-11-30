Зеленский перешел к созданию обороны от Донбасса до Западной Украины

01 декабря 2023 в 05:55 Размер текста - 17 +

Зеленский резко меняет военную тактику Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев вместо обещанного контрнаступления теперь будет строить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Провел совещание, где обсудили строительство фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах. Это Авдеевское, Марьинское, Купянско-Лиманское направления, а также приграничные регионы, граничащие с Россией и Беларусью», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Президент Украины отметил, что обустройство обороны теперь станет приоритетным вопросом. Для выполнения этой цели он проведет встречу с представителями бизнеса. Главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что в ходе наступления Украина «встала в тупик». По его словам, ВСУ испытывают трудности в боях с российскими войсками. Депутат Верховной Рады Давид Арахамия сообщил, что у Украины нет плана боевых действий против России на следующий год. В НАТО также не скрывают своего разочарования, что Украине не удалось реализовать обещанный контрнаступ. В альянсе отмечают, что результаты ВСУ оказались значительно ниже ожидаемых.

Киев вместо обещанного контрнаступления теперь будет строить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Провел совещание, где обсудили строительство фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах. Это Авдеевское, Марьинское, Купянско-Лиманское направления, а также приграничные регионы, граничащие с Россией и Беларусью», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Президент Украины отметил, что обустройство обороны теперь станет приоритетным вопросом. Для выполнения этой цели он проведет встречу с представителями бизнеса. Главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что в ходе наступления Украина «встала в тупик». По его словам, ВСУ испытывают трудности в боях с российскими войсками. Депутат Верховной Рады Давид Арахамия сообщил, что у Украины нет плана боевых действий против России на следующий год. В НАТО также не скрывают своего разочарования, что Украине не удалось реализовать обещанный контрнаступ. В альянсе отмечают, что результаты ВСУ оказались значительно ниже ожидаемых.