Украинские военные заявили, что больше не могут воевать в Авдеевке

ZDF: для солдат ВСУ сложилась тяжелая обстановка в Авдеевке
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Украиские военные жалуются, что им тяжело в Авдеевке Фото:
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Солдаты ВСУ не могут сражаться в Авдеевке из-за плотного огня ВС РФ. Об этом рассказали украинский военный с позывным «Никола» и военный врач ВСУ Алена.

«Нас атакуют просто постоянно, мы потеряли очень много ребят, сражаться просто уже нет сил. Нас обстреливает артиллерия и закидывают дронами», — рассказал немецкой телерадиокомпании ZDF «Никола». Алена заявила, что ей как военному врачу тяжело смотреть на военных, которые потеряли конечности в битве за Авдеевку.

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В конце ноября ВС РФ освободили промзону на востоке Авдеевки. На данный момент ВС РФ продвигаются в городе, а депутаты Верховной Рады заявляют, что для ВСУ складывается тяжелая ситуация, пишет RT. Освобождение города позволит выйти на короткий путь из южной части ДНР в северную. Тем самым будут обеспечена безопасность жителей Донецка.

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Солдаты ВСУ не могут сражаться в Авдеевке из-за плотного огня ВС РФ. Об этом рассказали украинский военный с позывным «Никола» и военный врач ВСУ Алена. «Нас атакуют просто постоянно, мы потеряли очень много ребят, сражаться просто уже нет сил. Нас обстреливает артиллерия и закидывают дронами», — рассказал немецкой телерадиокомпании ZDF «Никола». Алена заявила, что ей как военному врачу тяжело смотреть на военных, которые потеряли конечности в битве за Авдеевку. В конце ноября ВС РФ освободили промзону на востоке Авдеевки. На данный момент ВС РФ продвигаются в городе, а депутаты Верховной Рады заявляют, что для ВСУ складывается тяжелая ситуация, пишет RT. Освобождение города позволит выйти на короткий путь из южной части ДНР в северную. Тем самым будут обеспечена безопасность жителей Донецка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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