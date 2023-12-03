Украинские военные заявили, что больше не могут воевать в Авдеевке

ZDF: для солдат ВСУ сложилась тяжелая обстановка в Авдеевке

03 декабря 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ не могут сражаться в Авдеевке из-за плотного огня ВС РФ. Об этом рассказали украинский военный с позывным «Никола» и военный врач ВСУ Алена. «Нас атакуют просто постоянно, мы потеряли очень много ребят, сражаться просто уже нет сил. Нас обстреливает артиллерия и закидывают дронами», — рассказал немецкой телерадиокомпании ZDF «Никола». Алена заявила, что ей как военному врачу тяжело смотреть на военных, которые потеряли конечности в битве за Авдеевку. В конце ноября ВС РФ освободили промзону на востоке Авдеевки. На данный момент ВС РФ продвигаются в городе, а депутаты Верховной Рады заявляют, что для ВСУ складывается тяжелая ситуация, пишет RT. Освобождение города позволит выйти на короткий путь из южной части ДНР в северную. Тем самым будут обеспечена безопасность жителей Донецка.