Суд отпустил домой мужа блогерши Улановой

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отпустил домой мужа основательницы «Уланова-бюро» Алексея Уланова после рассмотрения ходатайства гособвинителя. Суд не усмотрел доказательств в совершении преступления, сообщил URA.RU адвокат мужчины.
«Суд в удовлетворении ходатайства [гособвинителя] отказал, не усмотрев доказательств обоснованности подозрения в совершении преступления. Он (Алексей Уланов — прим. ред.) освобожден из-под стражи в зале суда. Мера пресечения ему не избрана судом», — рассказал адвокат.
Дело Екатерины Улановой рассматривается в суде сейчас. Ранее глава Следственного комитета России поручил провести проверку информации о мошенничестве блогерши из Екатеринбурга Екатерины Улановой. Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, после коллективного иска обманутых россиян. Наказание за подобное преступление достигает 10 лет лишения свободы.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловского областного суда. На момент публикации новости ответ не поступил.
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