02 декабря 2023

Суд отпустил домой мужа блогерши Улановой

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Жене Уланова грозит до 10 лет лишения свободы Фото:

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отпустил домой мужа основательницы «Уланова-бюро» Алексея Уланова после рассмотрения ходатайства гособвинителя. Суд не усмотрел доказательств в совершении преступления, сообщил URA.RU адвокат мужчины.

«Суд в удовлетворении ходатайства [гособвинителя] отказал, не усмотрев доказательств обоснованности подозрения в совершении преступления. Он (Алексей Уланов — прим. ред.) освобожден из-под стражи в зале суда. Мера пресечения ему не избрана судом», — рассказал адвокат.

Дело Екатерины Улановой рассматривается в суде сейчас. Ранее глава Следственного комитета России поручил провести проверку информации о мошенничестве блогерши из Екатеринбурга Екатерины Улановой. Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, после коллективного иска обманутых россиян. Наказание за подобное преступление достигает 10 лет лишения свободы.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловского областного суда. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Октябрьский районный суд Екатеринбурга отпустил домой мужа основательницы «Уланова-бюро» Алексея Уланова после рассмотрения ходатайства гособвинителя. Суд не усмотрел доказательств в совершении преступления, сообщил URA.RU адвокат мужчины. «Суд в удовлетворении ходатайства [гособвинителя] отказал, не усмотрев доказательств обоснованности подозрения в совершении преступления. Он (Алексей Уланов — прим. ред.) освобожден из-под стражи в зале суда. Мера пресечения ему не избрана судом», — рассказал адвокат. Дело Екатерины Улановой рассматривается в суде сейчас. Ранее глава Следственного комитета России поручил провести проверку информации о мошенничестве блогерши из Екатеринбурга Екатерины Улановой. Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, после коллективного иска обманутых россиян. Наказание за подобное преступление достигает 10 лет лишения свободы. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловского областного суда. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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