МО РФ: бойцы ВДВ уничтожили артиллерию ВСУ на берегу Днепра

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День ВДВ. Тюмень , вдв, десантники, вдвшники, день вдв
ВДВ поразили «Ланцетами» на правом берегу Днепра артиллерию и станцию связи ВСУ Фото:

Российские десантники барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожили украинскую артиллерию и станцию связи на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны.

«Профессионально и грамотно управляя „Ланцетами“, операторы уничтожили две САУ и одну гаубицу западного производства с экипажами и полным боекомплектом, а также замаскированную станцию связи», — рассказали в Минобороны. Передает РИА Новости.

Ранее российские саперы уничтожили важный объект для передвижения сил противника на ореховском направлении. На краснолиманском направлении восемь бойцов ВСУ сдались в плен, также было подавлено 30 артиллерийских расчетов.

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Российские десантники барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожили украинскую артиллерию и станцию связи на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны. «Профессионально и грамотно управляя „Ланцетами“, операторы уничтожили две САУ и одну гаубицу западного производства с экипажами и полным боекомплектом, а также замаскированную станцию связи», — рассказали в Минобороны. Передает РИА Новости. Ранее российские саперы уничтожили важный объект для передвижения сил противника на ореховском направлении. На краснолиманском направлении восемь бойцов ВСУ сдались в плен, также было подавлено 30 артиллерийских расчетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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