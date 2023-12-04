МО РФ: бойцы ВДВ уничтожили артиллерию ВСУ на берегу Днепра

ВДВ поразили «Ланцетами» на правом берегу Днепра артиллерию и станцию связи ВСУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Российские десантники барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожили украинскую артиллерию и станцию связи на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны.

«Профессионально и грамотно управляя „Ланцетами“, операторы уничтожили две САУ и одну гаубицу западного производства с экипажами и полным боекомплектом, а также замаскированную станцию связи», — рассказали в Минобороны. Передает РИА Новости.

Ранее российские саперы уничтожили важный объект для передвижения сил противника на ореховском направлении. На краснолиманском направлении восемь бойцов ВСУ сдались в плен, также было подавлено 30 артиллерийских расчетов.