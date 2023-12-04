Минобороны показало кадры взятия Артемовского в ДНР

ВС РФ освободили поселок под Артемовском еще 29 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Во время штурма поселка Артемовское (находится рядом с городом Артемовск в ДНР) солдаты ВСУ бежали, бросая раненых и убитых, а часть из них сдалась в плен. Об этом сообщает Минобороны России.

«Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ и минировании путей выдвижения. Вскрытые огневые средства сразу уничтожались. При штурме Артемовского солдаты ВСУ бежали, бросив раненых и убитых, часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен», — рассказали в Минобороны России, передает РИА Новости.

В операции участвовали штурмовые группы ВДВ из состава группировки «Юг». Им помогала артиллерия и авиация. В ходе операции были поражены ключевые опорные пункты, что позволило войти в поселок. Минобороны напоминает, что поселок был освобожден еще 29 ноября.

Освобождение Артемовска важно потому, что через него проходила последняя линия снабжения украинских сил в регионе. После потери точки, ВСУ стало сложнее проводить операции на артемовском направлении.

За время контрнаступления ВСУ пытались прорваться к югу и северу Артемовска. Однако тактических успехов они не имели — ВС РФ удержали оборону.

Ночью 4 декабря военкор Борис Рожин сообщил, что ВС РФ захватили несколько позиций под Артемовском, которые контролировала армия Украины больше полугода. Он также рассказал, что украинские бойцы в регионе жалуются на отсутствие подкреплений и ротаций. Со слов Рожина, бойцы ВСУ деморализованы.