Госавтоинспекция Челябинской области: движение на трассе М-5 «Урал» плотное

Движение на трассе утром 4 декабря рабочее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Движение на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе (Челябинская область) утром 4 декабря плотное, но рабочее. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

«1560 км (Ашинский район — прим. URA.RU) автомобильной дороги Москва — Челябинск. Движение по направлению города Москва рабочее. Движение по направлению города Челябинск рабочее, плотное», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. Дорога обработана. Снег на указанном участке не идет.

1 декабря из-за снегопада на трассе М-5 «Урал» на границе Челябинской области и республики Башкортостан было введено ограничение движение транспорта. Оно распространялось на большегрузы, автобусы и такси. В ночь на 2 декабря ограничение ввели повторно. Его сняли лишь поздно вечером.