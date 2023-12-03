03 декабря 2023
02 декабря 2023

Госавтоинспекция Челябинской области показала обстановку на трассе М-5 «Урал». Видео

Госавтоинспекция Челябинской области: движение на трассе М-5 «Урал» плотное
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трасса М5 Дорога Челябинск, трасса м5, дорога
Движение на трассе утром 4 декабря рабочее Фото:

Движение на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе (Челябинская область) утром 4 декабря плотное, но рабочее. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

«1560 км (Ашинский район — прим. URA.RU) автомобильной дороги Москва — Челябинск. Движение по направлению города Москва рабочее. Движение по направлению города Челябинск рабочее, плотное», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. Дорога обработана. Снег на указанном участке не идет.

1 декабря из-за снегопада на трассе М-5 «Урал» на границе Челябинской области и республики Башкортостан было введено ограничение движение транспорта. Оно распространялось на большегрузы, автобусы и такси. В ночь на 2 декабря ограничение ввели повторно. Его сняли лишь поздно вечером.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Движение на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе (Челябинская область) утром 4 декабря плотное, но рабочее. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. «1560 км (Ашинский район — прим. URA.RU) автомобильной дороги Москва — Челябинск. Движение по направлению города Москва рабочее. Движение по направлению города Челябинск рабочее, плотное», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. Дорога обработана. Снег на указанном участке не идет. 1 декабря из-за снегопада на трассе М-5 «Урал» на границе Челябинской области и республики Башкортостан было введено ограничение движение транспорта. Оно распространялось на большегрузы, автобусы и такси. В ночь на 2 декабря ограничение ввели повторно. Его сняли лишь поздно вечером.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...