На М-5 у границы Челябинской области и Башкирии ввели ограничения движения

01 декабря 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Движение открыто только для легковых автомобилей, за исключением такси Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе М-5 «Урал» у границы Республики Башкортостан с Челябинской областью 1 декабря ограничили движения большегрузов, автобусов и такси. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Ориентировочно, до 21:00 введено ограничение движения в Башкирии на границе с Челябинской областью (км 1494-1548) для такси, грузового транспорта и автобусов. Причиной стали сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад и ограничение видимости», — уточнили в Упрдоре. Ранее из-за снежной бури движение по М-5 было ограничено в Челябинской области. С 29 ноября до утра 1 декабря трасса была закрыта для большегрузов, автобусов и такси.

На трассе М-5 «Урал» у границы Республики Башкортостан с Челябинской областью 1 декабря ограничили движения большегрузов, автобусов и такси. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Ориентировочно, до 21:00 введено ограничение движения в Башкирии на границе с Челябинской областью (км 1494-1548) для такси, грузового транспорта и автобусов. Причиной стали сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад и ограничение видимости», — уточнили в Упрдоре. Ранее из-за снежной бури движение по М-5 было ограничено в Челябинской области. С 29 ноября до утра 1 декабря трасса была закрыта для большегрузов, автобусов и такси.