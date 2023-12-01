На М-5 у границы Челябинской области и Башкирии ввели ограничения движения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Движение открыто только для легковых автомобилей, за исключением такси Фото:

На трассе М-5 «Урал» у границы Республики Башкортостан с Челябинской областью 1 декабря ограничили движения большегрузов, автобусов и такси. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Ориентировочно, до 21:00 введено ограничение движения в Башкирии на границе с Челябинской областью (км 1494-1548) для такси, грузового транспорта и автобусов. Причиной стали сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад и ограничение видимости», — уточнили в Упрдоре.

Ранее из-за снежной бури движение по М-5 было ограничено в Челябинской области. С 29 ноября до утра 1 декабря трасса была закрыта для большегрузов, автобусов и такси.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе М-5 «Урал» у границы Республики Башкортостан с Челябинской областью 1 декабря ограничили движения большегрузов, автобусов и такси. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Ориентировочно, до 21:00 введено ограничение движения в Башкирии на границе с Челябинской областью (км 1494-1548) для такси, грузового транспорта и автобусов. Причиной стали сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад и ограничение видимости», — уточнили в Упрдоре. Ранее из-за снежной бури движение по М-5 было ограничено в Челябинской области. С 29 ноября до утра 1 декабря трасса была закрыта для большегрузов, автобусов и такси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...